رئيس وزراء أرمينيا: هدف تركيا الحقيقي في قرة باج إبادتنا

أكد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الجمعة، أن تركيا تدخلت في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم قره باج بهدف إبادة السكان الأرمن هناك.

وقال باشينيان في مقابلة مع صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، إن هدف تركيا في منطقة قره باج لا يزال ثابتًا منذ أكثر من قره وهو إبادة السكان الأرمن هناك، محذرًا من أن التصعيد الحالي أخطر مما كان عليه في عام 2016.

وأوضح باشينيان أن تركيا هي صاحبة القرار في النزاع القائم مع أرمينيا وليس أذربيجان، مشيرًا إلى أن أنقرة ترغب في تعزيز دورها في جنوب القوقاز وتغيير الوضع القائم منذ أكثر من قرن، بهدف "بناء امبراطورية تشبه سلطنة"، ما قد يؤدي إلى "إشعال حريق في المنطقة بأكملها".

وطالب باشينيان المجتمع الدولي بالتدخل لوقف مخططات تركيا،محذرا من أنه إن لم يحدث ذلك فإن عواقب النزاع ستخرج عن حدود قره باج.

وتحدث باشينيان خلال حواره مع الصحيفة عن أدلة تثبت تقديم تركيا دعما عسكريا مباشرا إلى أذربيجان، بما يشمل إمداد أنقرة لباكو بأسلحة ومعدات قتالية ومستشارين عسكريين.

وأكد رئيس الوزراء الأرميني، أن مقاتلات "إف-16" التابعة لسلاح الجو التركي تشارك في الهجمات الجوية على قره باج.

وشدد باشينيان على ضرورة أن توقف أذربيجان وتركيا الأعمال القتالية، مضيفا أنه لا يمكن أن تنزع جمهورية قره باج المعلنة من جانب واحد سلاحها، لأن ذلك "سيؤدي إلى إبادة، وسيواجه سكانها خطرا وجوديا".