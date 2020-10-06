الدولار بــ15.69 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري.





وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.





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سعر اليورو 18.36 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع .





سعر الجنيه الاسترلينى 20.24 جنيه للشراء، و 20.51 جنيه للبيع.





الفرنك السويسرى 17.04 جنيه للشراء ، و 17.25 جنيه للبيع.





وسجلت كورنا سويدية سعر 1.75 جنيه للشراء، و1.77 جنيه للبيع.





العملات الآسيوية :





سجل 100 ين يابانى سعر 14.84 جنيه للشراء و 14.99 جنيه للبيع.



