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اقتصاد

الدولار بــ15.69 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:14 ص
عملات أجنبية
عملات أجنبية
آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري. 

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع. 

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سعر اليورو 18.36 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع .

سعر الجنيه الاسترلينى 20.24 جنيه للشراء، و 20.51 جنيه للبيع.

الفرنك السويسرى 17.04 جنيه للشراء ، و 17.25 جنيه للبيع.

وسجلت كورنا سويدية سعر 1.75 جنيه للشراء، و1.77 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية :

سجل 100 ين يابانى سعر 14.84 جنيه للشراء و 14.99 جنيه للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.31 جنيه للشراء و2.32 جنيه للبيع.
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