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فن

الإعلامي فيصل الزهراني ينهي مشواره مع برنامج "the insider".. تفاصيل

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:19 م
الإعلامي فيصل الزهراني
الإعلامي فيصل الزهراني
عمر صبحى
انهي الإعلامي فيصل الزهراني مقدم برنامج "the insider" مشواره الإعلامي مع قناة "دبي" .

وقال "الزهراني" خلال آخر لقاء له في البرنامج: محطة دبي كانت بالنسبة لي محطة مهمه جدا وغنية جدا واتمني اكون وفقت في تقديم مواسم برنامج "the insider" شكرا لكم. 

بدأ "الزهراني" العمل في برنامج "the insider" عام 2017 ، وقدم حوالي مائه حلقه تحتوي علي لقاءات مع نجوم مصر والوطن العربي .

يذكر أن برنامج "the insider" بدأ عرضه عام 2017، من خلال شاشة تلفزيون "دبي"، وهو برنامج يعرض كل أخبار الفنانين في العالم .

وبدأ فيصل الزهراني مشواره الإعلامي عام 2010 في قناة الآن وقدم من خلالها برنامج ( شلتنا ) حول قضايا الشباب وطرق حلها وتقديم النصايح، ثم انتقل من التلفزيون إلى الإذاعة وعمل في إذاعة ( Alif Alif FM ) مايقارب السنة قدم فيها برنامج : ( مشاوير ) ، ( قطايف ) " الرمضاني " ، ( صباحك ألف )، ثم انتقل إلى إذاعة ( Mix FM ) عمل بها لمدة سنتين قدم فيها ( في القهوة ) أول برنامج شبابي ترفيهي من نوعه على مستوى الإذاعات، وفي 28 أكتوبر 2013 أعلن استقالته منها.

ووقع الزهراني في 15 نوفمبر 2013 عقدًا رسميًا مع مجموعة قنوات إم بي سي ليعود للتقديم التلفزيوني من خلال برنامج ( sub سكرايب )، وفي مايو 2014 وقع مع اذاعة Panorama FM وقدم خلالها برنامج سواقه تايم، وهو برنامج شبابي ترفيهي هادف، يستهدف فئة الشباب ومناقشة المواضيع اليومية المهمة في حياتهم، بالإضافة إلى تقديم فقرة ( سوشل لايف ) على شاشة MBC ضمن برنامج ( صباح الخير يا عرب)، وفي 19 يوليو 2015 قدم أول حلقات برنامج ( صباح العربية ) على قناة العربية، وفي نوفمبر 2017 إنتقل إلى تلفزيون دبي لتقديم برنامج "Th-insider" بنسخته العربية.
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