الإعلامي فيصل الزهراني ينهي مشواره مع برنامج "the insider".. تفاصيل

انهي الإعلامي فيصل الزهراني مقدم برنامج "the insider" مشواره الإعلامي مع قناة "دبي" .





وقال "الزهراني" خلال آخر لقاء له في البرنامج: محطة دبي كانت بالنسبة لي محطة مهمه جدا وغنية جدا واتمني اكون وفقت في تقديم مواسم برنامج "the insider" شكرا لكم.





بدأ "الزهراني" العمل في برنامج "the insider" عام 2017 ، وقدم حوالي مائه حلقه تحتوي علي لقاءات مع نجوم مصر والوطن العربي .





يذكر أن برنامج "the insider" بدأ عرضه عام 2017، من خلال شاشة تلفزيون "دبي"، وهو برنامج يعرض كل أخبار الفنانين في العالم .





شلتنا ) حول قضايا الشباب وطرق حلها وتقديم النصايح، ثم انتقل من Alif Alif FM ) مايقارب السنة قدم فيها برنامج : ( مشاوير ) ، ( قطايف ) " الرمضاني " ، ( صباحك ألف )، ثم انتقل إلى إذاعة ( Mix FM ) عمل بها لمدة سنتين قدم فيها ( في القهوة ) أول برنامج شبابي ترفيهي من نوعه على مستوى الإذاعات، وفي 28 وبدأ فيصل الزهراني مشواره الإعلامي عام 2010 في قناة الآن وقدم من خلالها برنامج () حول قضايا الشباب وطرق حلها وتقديم النصايح، ثم انتقل من التلفزيون إلى الإذاعة وعمل في إذاعة () مايقارب السنة قدم فيها برنامج : () ، () " الرمضاني " ، ()، ثم انتقل إلى إذاعة () عمل بها لمدة سنتين قدم فيها () أول برنامج شبابي ترفيهي من نوعه على مستوى الإذاعات، وفي 28 أكتوبر 2013 أعلن استقالته منها.



