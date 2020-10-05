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أخبار العالم

18 مصابًا حتى الآن.. فيروس كورونا يغزو البيت الأبيض

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:11 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
محمد عثمان
كشف تقرير لصحيفة "بوستون هيرالد" الأمريكية، اليوم الأثنين، أن عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في دائرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حتى الآن وصل إلى 17 شخصًا، بالإضافة إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي مكناني، التي أعلنت منذ قليل إصابتها فيصبح العدد الآن 18 مصابًا.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن فيروس كورونا انتشر بسرعة في أرجاء البيت الأبيض، مشيرة إلى أن 17 شخصًا تواصلوا عن قرب مع الرئيس أو حضروا مؤخرًا فعاليات البيت الأبيض، أصيبوا بفيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الصحة الصحة في إدارة ترامب، يحاولون تعقب بما وصفته الصحيفة "مجموعة الفيروسات" داخل الإدارة الأمريكية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك 11 خالة إصابة أخرى مرتبطة بحضورهم المناظرة الرئاسية التي جرت في كليفلاند بين ترامب، والمرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، جو بايدن.

وأوضحت الصحيفة أن هناك 15 شخصًا أصيبوا بفيروس كورونا بعد حضورهم حفل الإعلان عن مرشحة ترامب للمحكمة العليا، إيمي باريت، مُبينة أن من بين الحاضرين كانوا، كيليان كونواي، المستشار السابق للرئيس، وكريس كريستي، حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، وآخرين مثل السيناتور، مايك لي، وتوم تيليس.

كما أصيب 3 صحفيين في البيت الأبيض، من بينهم مراسل صحيفة نيويورك تايمز، مايكل شير.

وكان كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز أعرب عن تفاؤل الإدارة من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتمكن من العودة إلى البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم، بعد قضائه بضعة أيام في مركز (والتر ريد) العسكري الطبي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال ميدوز- في مقابلة مع برنامج (فوكس أند فريندز)، أوردت قناة (فوكس نيوز) مقتطفات منها اليوم الإثنين- إنه تحدث إلى الرئيس ترامب هذا الصباح، مشيرا إلى أن صحته في تحسن، وأنه مستعد للعودة إلى جدول العمل العادي.

وأضاف أن الرئيس سيجتمع بالأطباء المعالجين له لاحقا لتقييم تحسنه، وقال "ما زالنا متفائلين إنه سيتمكن من العودة إلى البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم، مع اتخاذ الأطباء هذا القرار".

وأشار إلى أن البيت الأبيض سيعلم بشأن مغادرة الرئيس المحتملة للمستشفى اليوم على أقرب تقدير.
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