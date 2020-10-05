18 مصابًا حتى الآن.. فيروس كورونا يغزو البيت الأبيض

كشف تقرير لصحيفة "بوستون هيرالد" الأمريكية، اليوم الأثنين، أن عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في دائرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حتى الآن وصل إلى 17 شخصًا، بالإضافة إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي مكناني ، التي أعلنت منذ قليل إصابتها فيصبح العدد الآن 18 مصابًا.





وقالت الصحيفة في تقريرها، إن فيروس كورونا انتشر بسرعة في أرجاء البيت الأبيض، مشيرة إلى أن 17 شخصًا تواصلوا عن قرب مع الرئيس أو حضروا مؤخرًا فعاليات البيت الأبيض، أصيبوا بفيروس كورونا.





وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الصحة الصحة في إدارة ترامب، يحاولون تعقب بما وصفته الصحيفة "مجموعة الفيروسات" داخل الإدارة الأمريكية.





ولفتت الصحيفة إلى أن هناك 11 خالة إصابة أخرى مرتبطة بحضورهم المناظرة الرئاسية التي جرت في كليفلاند بين ترامب، والمرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، جو بايدن.





وأوضحت الصحيفة أن هناك 15 شخصًا أصيبوا بفيروس كورونا بعد حضورهم حفل الإعلان عن مرشحة ترامب للمحكمة العليا، إيمي باريت، مُبينة أن من بين الحاضرين كانوا، كيليان كونواي، المستشار السابق للرئيس، وكريس كريستي، حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، وآخرين مثل السيناتور، مايك لي، وتوم تيليس.





كما أصيب 3 صحفيين في البيت الأبيض، من بينهم مراسل صحيفة نيويورك تايمز، مايكل شير.



