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الأوقاف: حققنا أرباحا بقيمة 10 ملايين و700 ألف جنيه في اليوم

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:47 م
جابر طايع
جابر طايع
عادل نصار
قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن إجمالى إيرادات وأرباح الربع الأول من العام المالى الحالى أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2020 بلغ أكثر من 315 مليون جنيه.

وأضاف «طايع» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة «الحدث اليوم» الفضائية، أن حصيلة أرباح الأوقاف خلال اليوم فقط بلغت عشرة ملايين و700 ألف جنيه، لافتا إلى أن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ هيئة الأوقاف.

وأشار الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى أنه حينما تولى الدكتور محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف في 2013 كانت حصيلة أرباح الهيئة تبلغ 90 مليون جنيه خلال العام الواحد، لافتًا إلى أنها أصبحت تتخطى مليار و500 مليون جنيه سنويًا.

وذكر  الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الهيئة تحصل على إيجارات منشآت تابعة لها بأسعار لا تساوي تكلفة الصيانة والترميم التي تنفق عليها، معقبًا: «لدينا رؤية مستقبلية لتنمية وتنظيم عوائد الوقف أكثر من ذلك».
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