AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

برشلونة في مأزق بسبب رفض ديمبيلي الرحيل

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:55 م
صدى البلد
عمر سلامة
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مشكلة وقع فيها برشلونة بسبب ديمبلي ورفضه الدخول في صفقة تبادلية مع ممفيس ديباي لاعب أولمبيك ليون.

وتوضح الصحيفة أن برشلونة رغب في تمديد عقد ديمبلي حتى عام 2023 قبل انتقاله لمانشستر يونايتد، لكن الجناح الفرنسي رفض وقرر البقاء في "كامب نو".

ورغم الاتفاق بين ديباي (26 عامًا) وبرشلونة، لم ينجح البارسا في الاستجابة لمطلب رونالد كومان الصريح لتعزيز مركز '9' في الهجوم.


احتاج برشلونة إلى التخلص من ديمبلي أولًا لضم ديباي، وتشير الصحيفة إلى أنه عندما يفتح السوق الشتوي، يمكن أن يحاول البارسا مجددًا في صفقة ديباي.

وأوضحت الصحيفة أنه في حالة عدم اعتماد كومان على ديمبلي في الأشهر المقبلة، قد يتجه الفرنسي للرحيل في نهاية الأمر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقارير: ديباي يوافق على الانتقال إلى برشلونة

مقابل 65 مليون يورو.. برشلونة يقدم عرضا أخيرا لضم مارتينيز من إنتر ميلان

برشلونة يحسم أولى صفقاته

هل قدم برشلونة عرضا لضم ديباي.. مدرب ليون يجيب

الطابع الهولندي يغلب على صفقات برشلونة الجديدة

الفرنسي عثمان ديمبلي يرفض الانضمام إلى ليفربول

ترشيحاتنا

خاص | مهزلة كروية.. رئيس سموحة: تلقيت تهديدا من مرتضى منصور بدون سبب ولن أتنازل عن حقي

أستاذ فيروسات يعلن مفاجأة عن لقاح مصري لكورونا .. شاهد التفاصيل

لعبة دنيئة.. التموين تفضح صاحب مخبز بأسيوط نشر فيديو مفبركا عن وجود حشرات بالدقيق | القصة الكاملة

جرائم مخلة بالشرف.. سعيد حساسين ممنوع من الترشح لأي منصب نيابي طوال حياته بالقانون

بعد قرر الإيقاف.. تعرف على بديل مرتضي منصور لرئاسة نادي الزمالك

كأس مصر .. زيزو يتقدم للزمالك بهدف عالمي فى شباك سموحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسخة جديدة تنضم لعائلة رولز رويس من طراز Ghost .. صور

عروس في ورطة.. مقلب غريب من حماتها وأخت زوجها

كيف تتجنب إصابة القطط بنزلات البرد في فصل الشتاء؟ طبيبة بيطرية تجيب