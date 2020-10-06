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حوادث

إغلاق طريق الواحات لمدة 3 أشهر.. والداخلية تعلن عن تحويلات مرورية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
طريق الواحات
طريق الواحات
احمد مهدى
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إغلاق طريق الواحات كليا في التقاطع مع الدائرى بالاتجاه القادم من الفيوم لمدة 3 أشهر، لإنشاء كوبرى علوى ونفق للسيارات، الأمر الذى يستلزم تنفيذ غلق كلى لطريق الواحات عند تقاطعه مع الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من طريق الفيوم وحدائق الأهرام باتجاه مدينة 6 أكتوبر وحدائق الأهرام لمدة 3 أشهر، والتى تنتهى يوم السبت الموافق 2 /1 /2021.


وتأتي الأعمال ضمن خطة الدولة للنهوض بالبنية التحتية خاصة الطرق لاستيعاب الحركة المرورية والقضاء على المشكلات المرورية التى تعانى منها منطقة ميدان الرماية كونها تحتضن العديد من المناطق الحضارية الهامة والحيوية.


وضمت التحويلات التي أجرتها الإدارة العامة لمرور الجيزة لتيسير حركة المرور النحو التالى :-


• القادم من طريق الفيوم وحدائق الأهرام ويرغب فى الاتجاه نحو مدينة 6 أكتوبر واستكمال طريق الواحات يسلك طريق الواحات وحتى محيط منطقة الأعمال ( مكان الغلق الكلى ) ثم الصعود إجباريا يمينًا اتجاه الطريق الدائرى بعد تطوير مطلع الطريق ولمسافة 250 م لاستيعاب الضغوط المتوقعة.


• مواصلة السير بالطريق الدائرى لمسافة ما يقرب من 1 كم .
• السير يسارًا باتجاه فتحة الدوران المستحدثة بالجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى ومواصلة السير باتجاه وصلة طريق دريم لاند المستحدثة باتجاه طريق الواحات مرة أخرى .


فيما وجه محافظ الجيزة رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر باتخاذ اللازم والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للأعمال نحو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق السيولة المرورية بمحيط منطقة الأعمال وتوفير كافة الوسائل الإرشادية من لوحات مرورية ووسائل للدعم الفنى ونشر اللجان المرورية لتلافى التكدسات ، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المعلنة للانتهاء من الأعمال دون تأخير وسرعة إعادة الشيء لأصله.

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