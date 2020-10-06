أي مخالفة للقرار من مرتضى منصور ستضر الفريق.. سكرتير اللجنة الأولمبية: أزمتنا ليست مع نادي الزمالك

أكد شريف العريان، سكرتير اللجنة الأوليمبية المصرية، أن أي مخالفة من رئيس الزمالك للقرارات الصادرة ضده سيتضرر فريقه؛ لعدم الالتزام بقرار اللجنة الأولمبية.





وقال العريان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش، الذي يقدمه هاني حتحوت، عبر فضائية صدى البلد: "القرار كان بناء على شكاوى، وتم تحويل هذه الشكاوى الى لجنة القيم وتم النظر اليها وتحويلها للتحقيق.





وأضاف : رئيس الزمالك استغل حصانته وأرسل 3 محامين، ولكن قرارات اللجنة الزامية على جميع الهيئات التي يمتلكها.





وأكد: نادي الزمالك خارج الأزمة، الأزمة مع رئيسه، هناك فارق كبير.





واسترط د: أي خطاب سيصل عليه توقيع رئيس نادي الزمالك لن يعترف به.





ونوه إلى أنه إذا صمم رئيس الزمالك على حضور المباريات سيتضرر فريقه.



