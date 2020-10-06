وصول المروحية الرئاسية لنقل ترامب إلى البيت الأبيض

وصلت المروحية الرئاسية الأمريكية، التي ستقل الرئيس دونالد ترامب من المستشفى، إلى البيت الابيض، ويتلقى العلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".









وشهد محيط مستشفى والتر ريد احتشاد عدد كبير من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوديعه قبل الانتقال إلى البيت الأبيض.









وقال "تيم مورتو" مدير الاتصالات بالحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ترامب يخطط للمشاركة في المناظرة الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 15 أكتوبر الجاري.









وقال مورتو -في حديثه مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- إن الرئيس ينوي المناظرة.







