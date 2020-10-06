AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

وسط الثعابين والفئران.. أم تحبس رضيعها في قفص للكلاب

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:59 ص
صدى البلد
نهى حمدي
في أجواء لا تناسب تربية الأطفال أو تقترب من الآدمية حتى؛ أُجبر طفل صغير على العيش داخل قفص حديدي في مقطورة، حيث تم العثور على ترسانة من الأسلحة والمخدرات.

ووجهت التهم لـ 3 بالغين؛ بعد أن عثرت الشرطة على الطفل البالغ من العمر عاما واحدا داخل "بيت تربية الكلاب"، محاطا بالفئران والثعابين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

وتم استدعاء الشرطة للمقطورة في مقاطعة هنري، بعد تلقي تقارير عن إهمال الحيوانات، ولكنها ذهلت من المشهد المثير للاشمئزاز، حيث تم العثور على الطفل الصغير في قفص 4 × 4 متر في غرفة المعيشة ، بدون ألعاب أو بطاطين.
واتُهمت والدة الصبي "هيذر سكاربرو" البالغة من العمر 42 عامًا ، وزوجها " توماس براون" ذو الـ  46 عامًا ، ووالده "تشارلز براون"  82 عامًا، بإساءة معاملة الأطفال والقسوة الشديدة على الحيوانات.

وبالإضافة إلى الطفل؛ وجد المحققون 17 بندقية نصف آلية، وأكثر من 100 من نباتات الماريجوانا، ومنذ ذلك الحين تم أخذ ما يقدر بنحو 600 حيوان، بما في ذلك القطط والكلاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقطت من حسابات المسئولين.. قصة معاناة نزلة الأشطر بالجيزة بعد غرق أطفالها في ترعتها الموبوءة

إهمال مستمر لسنوات.. وفاة طفلة بسبب تعرضها للدغات قمل متكررة.. صور

رحمة ولا تفاهة.. كيف تربي الأطفال على الرأفة بالحيوان

ترشيحاتنا

محمد رمضان ينشر صورا برفقة ابنته كنز.. شاهد

أي مخالفة للقرار من مرتضى منصور ستضر الفريق.. سكرتير اللجنة الأولمبية: أزمتنا ليست مع نادي الزمالك

بعد قليل.. فيديو جديد لمرتضى منصور للرد على قرار إيقافه

أخبار الفن.. عدسات ياسمين صبري شكل تاني.. رقصة زوجة محمد رمضان.. حالة جومانا حرجة.. سر غياب عادل إمام عن حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

تامر حسني ونجما الأهلى يساندون علي ربيع في العرض الخاص لفيلم الخطة العايمة

المصري يكشف كواليس مفاوضات الزمالك لضم محمود وادي..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن مركبة جديدة تتحول إلى منزل فخم متنقل.. صور

تعديلات غامضة ومثيرة للسيارة الكلاسيكية فورد F-1 موديل 48 .. صور

لأول مرة.. ظهور مرسيدس EQS أثناء اختبارها.. صور