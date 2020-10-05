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امرأة تطعن طفلة حتى الموت.. ومطالبات بعدم الرأفة بها

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:56 م
قتل
قتل
عزة عاطف
مثلت أمام المحكمة امرأة متهمة بالقتل "العشوائي وغير المبرر" لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات طُعنت حتى الموت أمام أسرتها يوم عيد الأم.


اتُهمت «سكانا» البالغة من العمر 30 عامًا، بقتل الطفلة «إميلي جونز» بالطعن حتى الموت أمام والديها في بولتون، بمانشستر الكبرى، بينما كانت تلعب على دراجتها البخارية خلال قضاء يوم في الحديقة.
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وجاء في التحقيق أن إميلي طعنت في رقبتها من قبل امرأة كانت تجلس على مقعد خشبي، بينما كانت الفتاة تسير بجانبها.


كما تم اتهام سكانا وهي مواطنة ألبانية، بحيازة سلاح أبيض استخدمته في قتل الطفلة إميلي حتى الموت، وظهرت عبر رابط فيديو في محكمة التاج في مانشستر اليوم لحضور جلسة استماع للتحضير للمحاكمة والترافع.


وطلب محاميها سيمون تشوكا كيو سي ألا يُطلب من المدعى عليه تقديم أي التماس في جلسة الاستماع، فيما لم تتحدث سكانا.
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