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رياضة

مرتضى منصور يعلن أولى خطواته لـ إيقاف قرارات اللجنة الأولمبية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:13 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك عن أول رد فعل رسمي له؛ عقب قرار اللجنه الأولمبية بـ إيقافه لمدة 4 سنوات.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات لـ قناة " الزمالك " أنه تقدم بمذكره رسميه إلى الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة لايقاف قرار اللجنة الأولمبية، مشيرا إلى أنه يثق في وزير الرياضة وفي نزاهته .


وأضاف مرتضى منصور أن اشرف صبحي رجل محترم وقراراه سيكون محايدا.

ونوه إلى أنه مارس مهام عمله بشكل طبيعي كـ رئيس لنادي الزمالك أمس. 

وقررت اللجنة الأولمبية، حجب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن تمثيل ناديه في أي لعبة رياضية.

ودعت اللجنة الأولمبية مجلس إدارة الزمالك بالدعوة لانعقاد انتخابات تكميلية ، على مقعد الرئيس وتضمنت الفقرة الأولى من البيان ما يلي:

وقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار والتى منها على الأخص الأتى:

أ- عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى .

 ب – عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.

ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات ،أو غيرها تخص نادى الزمالك ، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها
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