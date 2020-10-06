شمال سيناء تتلقى 3523 طلب تصالح على مخالفات البناء

حيث بلغت إجمالي عدد الطلبات حتى الآن 3523 طلبا.. وبلغ إجمالى المبالغ المسددة عنها كمقدمات للجدية 8 ملايين و792 ألف جنيه.



أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ، استمرار اللجان فى تلقى الطلبات من المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة حتى نهاية الشهر الجارى طبقا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية نظير سداد مبالغ كمقدمات لجدية الحجز بنسبة 25 % من القيمة الاجمالية.



علاوة على استمرار عمل اللجان طوال اليوم وبعد مواعيد العمل الرسمية وفى العطلات الرسمية لاستقبال المواطنين حرصا على مصلحتهم وتيسيرا لهم.. على أن يتم استكمال وإنهاء باقى الإجراءات بعد ذلك.





كما قرر المحافظ تخفيض القيمة بنسبة 50 % تيسيرا على المواطنين، ويتم سداد الباقى على دفعات ربغ سنوية لمدة 3 سنوات.



وفي مدينة العريش تسلمت لجنة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بمركز الخدمات الجماهيرية، 2878 طلبا للتصالح من المواطنين بمختلف مناطق وأحياء العريش والقرى التابعة علاوة على سداد مقدمات جدية الحجز بنسبة 25% من القيمة الإجمالية.



وناشد العميد اسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء جميع مواطنى المحافظة بسرعة تقديم طلبات التصالح الى اللجان المعنية للسير فى إجراءات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع قبل انتهاء العمل بالقانون فى نهاية أكتوبر الجارى، والاستفادة من التيسيرات المقدمة والتخفيضات التي أقرتها الدولة والمحافظة..

حيث إنها فى صالح المواطنين بالدرجة الأولى.



