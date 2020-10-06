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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 6-10-2020 بمحافظات مصر.. فيديو

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:33 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 6 -10- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وهناك انخفاض فى نسبة الرطوبة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة الصغرى 22 والعظمى 34
 
الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 32
 
مطروح  الصغرى 21 والعظمى 30
 
بورسعيد  الصغرى 24 والعظمى 30

شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 35
 
الغردقة الصغرى 26 والعظمى 35
 
أسيوط الصغرى 23 والعظمى 35

وتعتمد درجات الحرارة المحسوسة على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في ارض زراعية أو أرض صحراوية، والتي تجعل المواطن كثيرًا ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة.
 
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