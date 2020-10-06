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محافظات

محافظ سوهاج يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:19 ص
محافظ سوهاج يضع إكليل
محافظ سوهاج يضع إكليل ورود على النصب التذكاري
أنغام الجنايني
شهدت سوهاج اليوم الثلاثاء، وضع إكليل من الورود على النصب التذكاري، لشهداء حرب أكتوبر، وذلك في الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور محمد عبدالهادي مدير عام مكتب المحافظ، وأحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، ولفيف من قيادات المحافظة، والدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والشيخ عبدالرحمن اللاوي، الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بسوهاج، والشيخ علي طيفور، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج.

كما حضر الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر الـ 47 بمحافظة سوهاج، الإعلامية كارمن لبيب.

وأرسل محافظ الإقليم ببرقيات التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمحافظين بذكرى انتصار أكتوبر العظيم.

وأكد "الفقي" أن نصر أكتوبر يدل على مدى عظمة الجيش المصري وشعورنا بالفخر والإنتماء لمصرنا الغالية وكلنا على قلب رجل واحد خلف رئيس الجمهورية من أجل كرامة وعزة وطننا العظيم الذى استعاد مكانته وفخره على يد ابناءه المُخلصين الأوفياء لتراب هذه البلد الغالية علينا جميعًا.
 
وهنأ اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الشعب المصري العريق عامة وشعب سوهاج خاصة بهذه المناسبة المجيدة،  مُشيرًا إلى أننا الآن في حرب تحرير جديدة هي تحرير الوطن من الإرهاب لاستكمال الاستحقاق الجديد من البناء والتنمية لرقي مصر العظيمة بكل ما فيها من ثروات.
 
وأضاف أن النصر الذي حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المُسلحة المصرية في يوم النصر هو يومًا مجيد سيظل خالدًا في تاريخنا الوطني مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها، والذى شهد له العالم إن هذه لم ولن تتكرر فى تاريخ الحروب العسكرية على مستوى العالم.
 

محافظ سوهاج يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر
محافظ سوهاج يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر
محافظ سوهاج يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر
محافظ سوهاج يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر
محافظ سوهاج يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر
محافظ سوهاج يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر
محافظ سوهاج يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر
محافظ سوهاج يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر
محافظ سوهاج يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر
محافظ سوهاج يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر
محافظ سوهاج يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر
محافظ سوهاج يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر
محافظ سوهاج يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر
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