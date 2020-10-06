ماذا يحدث للجسم عند ممارسة رياضة المشي؟

يعد المشى من الرياضات البسيطة التى يمكن ممارستها في اى مكان ودون تكلفة أو عناء وفى نفس الوقت يمتلك فوائد صحية تفوق توقعاتنا وفق عدد من الدراسات والأبحاث العلمية.





عرض موقع " برايت سايد " اهم فوائد ممارسة رياضة المشي الصحية والنفسية.





ينظم المشي ضغط الدم

توصلت دراسة اجراها المعهد الكوري للعلوم الرياضية الى أن 40 دقيقة من المشي يوميا خفضت مستويات ضغط الدم في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بمقدار 5 نقاط في الضغط ، بينما أولئك الذين اختاروا المشي 4 مرات منفصلة لمدة 10 دقائق شهدوا انخفاضًا بمقدار 3 نقاط.





الوقاية من سرطان الثدي لدى النساء

توصي جمعية السرطان الأمريكية جميع البالغين بالحصول على 150 دقيقة من التمارين المعتدلة أو 75 دقيقة من التمارين المكثفة في الأسبوع. وبشكل أكثر تحديدًا ، وجد الباحثون أن المشي 7 ساعات أسبوعيًا يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث بنسبة 14٪. النساء اللواتي اخترن المشي أكثر من 7 ساعات في الأسبوع وفي وضع أسرع كانت لديهن احتمالات أقل بنسبة 25٪ للإصابة بسرطان الثدي .





تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري

تشير دراسة نُشرت في عام 2012 إلى أن المشي 3000-7500 خطوة يوميًا يمكن أن يكون فعالًا في علاج مرض السكري من النوع 2 أو الوقاية منه . كما تنصح الدراسة الأشخاص بأخذ فترات راحة بين ساعات الجلوس الطويلة والمشي لمسافات قصيرة أو القيام ببعض التمارين التي تناسب أجسامهم.





يساعد على إنتاج فيتامين د

توصل العلماء في جامعة ويسترن أونتاريو ، بعد إجراء دراسة على مدى 30 عامًا ، إلى أن فيتامين (د) يرتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة العظام وإحدى الطرق الفعالة للحصول عليه هي المشي لمدة 15-30 دقيقة يوميًا بينما لا تزال الشمس بعيدة.لا تنس ارتداء واقي الشمس.





يزيد من الإبداع

وجدت دراسة أجراها باحثون من جامعة ستانفورد أن إبداع الشخص يرتفع أثناء المشي ولفترة قصيرة بعد انتهائهم. لم تلعب البيئة دورًا في حد ذاتها لأن المشي في الداخل والخارج عزز الإبداع حتى مارك زوكربيرج والراحل ستيف جوبز عقدا اجتماعات مع شركائهما أثناء المشي.





يقوي جهاز المناعة

وجد باحثون من جامعة Appalachian State في نورث كارولينا أن المشي لمدة 30-45 دقيقة بشكل معتدل يوميًا هو أفضل طريقة لحماية جسمك من نزلات البرد . تم الحفاظ على مستويات معززات المناعة عالية لعدة ساعات بعد الانتهاء من التمرين. يثبت هذا التأثير أنه يحمي صحة الإنسان بمرور الوقت والتكرار.





يقلل الرغبة الشديدة في تناول السكر

أظهرت دراسة أجرتها جامعة إكستر ونشرت في مجلة Appetite أن المشي لمسافات قصيرة يمكن أن يحد من الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة وتقليل كمية الحلويات التي تتناولها خلال المواقف العصيبة.





المشي يبطئ عملية الشيخوخة

أظهرت النتائج من أطول تجربة سريرية جارية حول الصلة بين المشي والشيخوخة أن المشي هو أحد أكثر الطرق فعالية لتجنب فقدان القدرة على الحركة ، والذي غالبًا ما يتبعه الشيخوخة. وجد باحثون في جامعة ماكماستر في أونتاريو أن التمارين الرياضية لا تحافظ على الجلد مشدودًا فحسب ، بل تعكس أيضًا عملية الشيخوخة. كانت أنواع التمارين التي ثبت أنها الأكثر فائدة هي المشي والتاي تشاي حيث يساعد كلاهما في تجنب الخرف.



