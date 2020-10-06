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محافظات

محافظ القليوبية يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول ببنها.. صور

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:04 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
قدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

 مؤكدا على دور القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار البلاد وسلامة أراضيها وأنه لن ينسى أحد التضحيات التي يقدمها الجيش المصري في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
كما أكد محافظ القليوبية عقب قيامه بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بمدينة بنها لشهداء الوطن من أبناء المحافظة بمناسبة الذكرى الـ 47  احتفالات  مصر والقوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيدة للوفاء لشهداء  مصر وعرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات دفاعا عن سلامة الوطن وشعبه العريق.

جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية و المهندس علي يوسف أحمد سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية وطه عجلان وكيل وزارة التعليم بالمحافظة والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية على مستوى المحافظة أن انتصارات أكتوبر ستظل مثلا حيا للتضحية من أجل رفعة الوطن وعزته وكرامته ثم قرأ المحافظ ومرافقوه الفاتحة على أرواح الشهداء ثم عزفت الفرقة الموسيقية لقوات الأمن سلام الشهيد و السلام الجمهوري.

فيما أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية خلال مشاركته في مراسم وضع أكاليل الزهورعلى قبر الجندى المجهول بحضور عددا من قيادات المديرية أن ذكرى هذا النصر العظيم الذى أعاد لمصر وشعبها العزة والكرامة والفخر سيظل مبعثا للإجلال والتقدير للقوات المسلحة العظيمة والشعب المصرى الذى استرد كرامته خلال تلك الملحمة الوطنية وأثبت للعالم أجمع أن مصر عصية أبيه على اعدائها.

ووجه عجلان التحية لأسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم لنعيش مرفوعي الرأس، ولكل مصاب قاتل بشرف وبسالة ليتحقق هذا النصر العظيم، ولشعب مصر الذى توحد على قلب رجل واحد خلف قواتنا المسلحة فى حرب أكتوبر المجيدة لاستعادة الأرض.

معقبا بقوله أن النصر الذى حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة سيظل فى تاريخنا الوطنى مبعث اعتزاز شعب مصر العظيم بقواته المسلحة ورجالها الأبطال والذي شهد لهم العالم أن هذه معجزة عسكرية لم ولن تتكرر فى تاريخ الحروب العسكرية على مستوى العالم وسيظل هذا النصر  حافزا ودافعا للأجيال القادمة على الإعتزاز بوطنهم الذي كتب جيشه وشعبه هذا الإنتصار بمداد العزة والكرامة والفخر ورفع رأس الوطن عاليا فى معركة ستظل تدرس عبر التاريخ وسيظل شعب مصر تحت قيادة الرئيس البطل عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يواصل مسيرة البناء من أجل النهوض بمصر.
محافظ القليوبية يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول ببنها.. صور
محافظ القليوبية يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول ببنها.. صور
محافظ القليوبية يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول ببنها.. صور
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