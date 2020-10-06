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منوعات

ماذا قال المصريون فى الذكرى الـ 74 لانتصارات أكتوبر.. فيديو

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:38 م
صدى البلد
ماجدة المهدى -اشرف العمدة
يحتفل المصريون والقوات المسلحة المصرية، اليوم الثلاثاء، بالذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر العظيم، الذي جسد ملحمة ضربت فيها أروع الأمثلة في الاستبسال والشجاعة في معركة تحرير وإعادة العزة لأرض الوطن.


ورصدت كاميرا "صدى البلد" رسائل بعض المواطنين للجيش المصري في ذكرى هذا الحدث العظيم.


في البداية، وجه محمد محسن كلمة للجيش المصري في ذكرى حرب أكتوبر الــ 47 قائلا: "إن الجيش المصري من أقوى جيوش العالم، وحصل على المرتبة التاسعة عالميا من ضمن أقوى الجيوش"، داعيا بمزيد من انتصارات أعظم ووصوله للمرتبة الأولى عالميا.


وقالت سلمى محمد إن الجيش المصري قدم درسا للعالم أجمع، مشيرة إلى أن جهود الجيش في حرب أكتوبر لن تنسى ويتم التذكير بها دائما في الأفلام والمسلسلات، ومصر تفتخر بجهود الجيش وما يقدمه لها دائما.


وحول ترويج الشائعات التي تسيء إلى الجيش المصري، أوضح حمدي زكي أن الوعي لدى هؤلاء الشباب غير كاف للحديث عن مثل هذا الجيش العظيم ويجب أن يبحثوا جيدا ويعَلْموا تاريخ الجيش العظيم.


وقال عبد الله السيد، إن هذا الجيش ما هو إلا أبناء مصر، فهو ابني وابنك وامتداد لكل اسرة مصرية، فبأي حق نقول على أبنائنا خونة وأعداء، بل هم الخونة والأعداء ويريدون هلاكا للوطن.
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