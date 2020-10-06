بصورة والده.. حازم إمام يحتفل بذكرى حرب أكتوبر

أحيا حازم إمام الذكرى الـ 47 لانتصار مصر في حرب أكتوبر عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك".

ونشر حازم إمام صورة لوالده حمادة إمام وهو بملابس الجيش عبر حسابه الشخصي "فيس بوك" وعلق قائلا: "صباح النصر.. 6 أكتوبر".



ويحتفل الشعب المصري وقواته المسلحة هذه الأيام بالذكرى الـ 47 لأغلى وأكبر وأعظم انتصار في تاريخ مصر، وهو انتصار السادس من أكتوبر.













