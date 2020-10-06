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أخبار البلد

بصورة والده.. حازم إمام يحتفل بذكرى حرب أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:29 م
صدى البلد
منار نور
أحيا حازم إمام الذكرى الـ 47 لانتصار مصر في حرب أكتوبر عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك".
 

ونشر حازم إمام صورة لوالده حمادة إمام وهو بملابس الجيش عبر حسابه الشخصي "فيس بوك" وعلق قائلا: "صباح النصر.. 6 أكتوبر".


ويحتفل الشعب المصري وقواته المسلحة هذه الأيام بالذكرى الـ 47 لأغلى وأكبر وأعظم انتصار في تاريخ مصر، وهو انتصار السادس من أكتوبر.



هذا الانتصار الذي حقق فيه خير أجناد الأرض الأبطال ما انتظروه على مدار 6 سنوات منذ هزيمة 67 وانتصروا على الجيش الإسرائيلي فتمكنوا من عبور قناة السويس في الجهة الجنوبية وتدمير خط بارليف، وتدمير مواقع الجيش الإسرائيلي، وكسر شوكتهم الذين سقطوا قتلى وأسرى على يد جيش مصر العظيم لتتهاوى معه أسطورة الجيش الذى لا يقهر وليعرف العالم كله حقيقة جيش إسرائيل.
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