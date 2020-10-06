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أخبار البلد

العربي للنفط مهنئًا عمال الكويت: الأمير نواف سيحقق المزيد من التنمية والتقدم

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:25 م
صدى البلد
محمد غالي
بعث الاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات "البتروكيماويات" رسالة تهنئة إلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت أحمد عقله العنزي وأعضاء المجلس التنفيذي،و رئيس اتحاد عمال البترول السيد محمد حمد الهاجري، ورئيس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات مطلق الزعبي، بأسمى أيات التهاني والتبريكات لتولى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، مقاليد الحكم، سائلًا المولى عز وجل ان يسدد خطاه وان يعينه على حمل المسئوليه التي هو اهلًا لها .

وأعرب الكيمائي عماد حمدي الأمين العام للإتحاد العربي في رسالة التهنئة للقيادات العمالية،ولأمير الكويت الجديد "عن ثقته في أن تشهد الكويت المزيد من التنمية والتقدم،والمنطقة ،ومزيدا من الاستقرار والأمن في ظل استمرار مسيرة ونهج قيادتها الرشيدة.

وثَمن "الإتحاد العربي" الدور العمالي المتميز للحركة العمالية الكويتية ،بإعتبار تنظيماتها العمالية من أقدم التنظيمات العربية والتي تجاوزت النصف قرن ،ومواقفها الداعم دائما لوحدة العمل العمالي العربي في مواجهة كافة التحديات ،معربًا عن ثقته في الاستمرار في تضافر كل الجهود من أجل سلامة الكويت،وأن تستمر مسيرة الحب والرخاء التى نحيا فيها جميعاوالتنمية والعمل المشترك .
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