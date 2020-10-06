العربي للنفط مهنئًا عمال الكويت: الأمير نواف سيحقق المزيد من التنمية والتقدم

بعث الاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات "البتروكيماويات" رسالة تهنئة إلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت أحمد عقله العنزي وأعضاء المجلس التنفيذي،و رئيس اتحاد عمال البترول السيد محمد حمد الهاجري، ورئيس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات مطلق الزعبي، بأسمى أيات التهاني والتبريكات لتولى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، مقاليد الحكم، سائلًا المولى عز وجل ان يسدد خطاه وان يعينه على حمل المسئوليه التي هو اهلًا لها .





وأعرب الكيمائي عماد حمدي الأمين العام للإتحاد العربي في رسالة التهنئة للقيادات العمالية،ولأمير الكويت الجديد "عن ثقته في أن تشهد الكويت المزيد من التنمية والتقدم،والمنطقة ،ومزيدا من الاستقرار والأمن في ظل استمرار مسيرة ونهج قيادتها الرشيدة.



