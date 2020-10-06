بمشاركة متدربى البرنامج الرئاسى.. محافظ الدقهلية يكلف نائبه بجولة ميدانية بحى غرب المنصورة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية للقيام بجولة ميدانية بنطاق الوحدة المحلية لحى غرب المنصورة ويرافقه الدكتورة أسماء النقراشى والدكتور محمود راشد والدكتور أحمد مختار متدربي البرنامج الرئاسى والمحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة.





فيما يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزاراء وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة الميدانية للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة قطاعات المرافق والخدمات بالمحافظات.





وقد شملت جولة نائب المحافظ ومرافقوه تفقد المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لحى غرب المنصورة وذلك لمتابعة سير العمل فى تلقى طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون والاطمئنان على تنفيذ وسائل وإجراءات التيسير على المواطنين وتقديم كافة اوجه الدعم والمساعدة لتقديم طلباتهم كما تفقد الحملة الميكانيكية ومتابعة العمل بها وكذا تم المرور على المخازن الخاصة بالحى.





ووجه نائب المحافظ على ضرورة رفع كفاءة الحملة الميكانيكية والمخازن ورفع التراكمات منها وفى ذات السياق تفقد نائب المحافظ منطقه المجزر وشوارعها للاطمئنان على مستوى النظافة وأعمال رفع القمامة.





وأكد على الاهتمام البالغ للسيد المحافظ على رفع كفاءة النظافة وضرورة مضاعفة الجهود من أجل تحسين مستوى خدمات النظافة بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى بنطاق المحافظة.