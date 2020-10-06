محافظ أسيوط يعلن وضع خطة زمنية لتشغيل مشروعات الصرف الصحي

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، عن بدء تنفيذ خطة زمنية عاجلة لتشغيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم الانتهاء منها بمراكز المحافظة وتذليل كافة العقبات أمام التشغيل بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط .





وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وبناءًا على توصيات اجتماع المحافظ مع دولة رئيس مجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة وتذليل العقبات لنهو تلك المشروعات.





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جاء ذلك خلال لقاء الوزير المحافظ مع المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.





واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء - الموقف التنفيدي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالإضافة إلى المشروعات التي تم الانتهاء منها بمراكز المحافظة مؤكدًا تذليل كافة المعوقات لنهو تلك المشروعات طبقًا للتوقيتات الزمنية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأكد المحافظ على زياراته وجولاته المتعددة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها فضلًا عن المشروعات التي تم الانتهاء منها وجاري تسليمها لشركة مياه الشرب للتشغيل وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل كافة العقبات والملاحظات معلنًا قرب تشغيل مشروع صرف صحي مركز ديروط ومشروع صرف صحي مركز منفلوط خلال الفترة القادمة بعد تلافي جميع الملاحظات وقرب تسليمهما لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لبدء التشغيل وتغطية مركزي ديروط ومنفلوط ووجه المحافظ مسئولي الهيئة القومية وشركة مياه الشرب بتشكيل لجان للمتابعة والمعاينة على الطبيعة للمشروعات التي يجرى تنفيذها والمشروعات التي تم الانتهاء منها وتلافي جميع الملاحظات مع الشركات المنفذة وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية لبدء التشغيل التجريبي لمحطات المعالجة والرفع.



