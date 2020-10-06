AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط يعلن وضع خطة زمنية لتشغيل مشروعات الصرف الصحي

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:35 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
إيهاب عمر
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، عن بدء تنفيذ خطة زمنية عاجلة لتشغيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم الانتهاء منها بمراكز المحافظة وتذليل كافة العقبات أمام التشغيل بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط .

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وبناءًا على توصيات اجتماع المحافظ مع دولة رئيس مجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة وتذليل العقبات لنهو تلك المشروعات.

اقرأ أيضا :

جاء ذلك خلال لقاء الوزير المحافظ مع المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء - الموقف التنفيدي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالإضافة إلى المشروعات التي تم الانتهاء منها بمراكز المحافظة مؤكدًا تذليل كافة المعوقات لنهو تلك المشروعات طبقًا للتوقيتات الزمنية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ على زياراته وجولاته المتعددة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها فضلًا عن المشروعات التي تم الانتهاء منها وجاري تسليمها لشركة مياه الشرب للتشغيل وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل كافة العقبات والملاحظات معلنًا قرب تشغيل مشروع صرف صحي مركز ديروط ومشروع صرف صحي مركز منفلوط خلال الفترة القادمة بعد تلافي جميع الملاحظات وقرب تسليمهما لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لبدء التشغيل وتغطية مركزي ديروط ومنفلوط ووجه المحافظ مسئولي الهيئة القومية وشركة مياه الشرب بتشكيل لجان للمتابعة والمعاينة على الطبيعة للمشروعات التي يجرى تنفيذها والمشروعات التي تم الانتهاء منها وتلافي جميع الملاحظات مع الشركات المنفذة وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية لبدء التشغيل التجريبي لمحطات المعالجة والرفع.

وأضاف المحافظ إنه يجري اتخاذ خطوات جادة لسرعة تشغيل مشروعي صرف صحي "صدفا/الغنايم" و "ساحل سليم/البدارى " بعد مخاطبة الشركات المنفذة لإنهاء الاجراءات والبدء في التجارب تمهيدًا للتشغيل النهائي لخدمة 5 مدن وقراهم مشيرًا إلى استمرار اللقاءات والزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات على الطبيعة واستكمال اعمال التشغيل ونهوها في توقيتاتها المحددة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يشدد على الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ مشروعات حياة كريمة

لمتابعة أعمال التطوير.. محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الحديدة والمنجنيز بقرية بني مر بمركز الفتح

بتكلفة 280 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحي منطقة عرب العوامر الصناعية

بتكلفة 180 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد مشروع صرف صحي منطقة بني غالب الصناعية "الصفا"

محافظ أسيوط يتابع تنفيذ وتسليم مشروعات الصرف ووحدات المعالجة

محافظ المنوفية يتابع الأعمال الإنشائية لمحطات الصرف بالشهدا بتكلفة 249 مليونا

ترشيحاتنا

فرح على مساحة 500 فدان والعروسان في عربية جولف.. شاهد

رسميا.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك وسموحة.. وإيقاف وتغريم ساسي وعاشور

أحمد ناجي: سموحة تعرض للظلم أمام الزمالك والهاني سليمان زى الحضري

ماذا سيدرس التلاميذ من أولى لـ 3 ابتدائي وكيف سيقيّمون؟ التعليم تجيب

شوبير يحسم الجدل بشأن فسخ صالح جمعة تعاقده مع الأهلى

بعد رفع سعرها.. تعرف على مواصفات mg 5 الجديدة 2021.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان منقوش.. ندى موسى تبرز قوامها الرشيق في أحدث إطلالة

دراسة تطمئن مرضى الربو بشأن الكمامة.. اعرف التفاصيل

بدون مكياج وشعر كيرلي.. إنجي المقدم تخطف الأنظار بـ لوك طبيعي