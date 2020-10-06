بث مباشر.. مؤتمر صحفى لوزراء خارجية الإمارات و إسرائيل وألمانيا

زار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات يرافقه غابي أشكنازي وزير خارجية دولة إسرائيل النصب التذكاري لضحايا اليهود في أوروبا المعروف باسم النصب التذكاري للهولوكوست والمتحف المصاحب الذي يقع في العاصمة الألمانية برلين.





كما رافق الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي وزير الخارجية الإسرائيلي خلال الزيارة معالي هايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية.





وأطلع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الزيارة على النصب التذكاري الذي تم تأسيسه عام 2005 على مقربة من بوابة براندنبورغ ويخلد ذكرى حوالي 6 ملايين يهودي تم اغتيالهم خلال فترة الحكم النازي.





وتجول سموه في أرجاء النصب التذكاري الذي يتكون من 2710 أعمدة خرسانية مقامة على مساحة 19 ألف متر مربع على شكل متاهة بحيث يمكن للزائرين السير بين تلك الأعمدة كما تفقد مركز للزائرين تحت النصب التذكاري الذي يوثق جرائم النظام النازي.





وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بإنشاء النصب التذكاري في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة مؤكدا أن هذا المكان التاريخي يحمل دلالات هامة تؤكد على أهمية ترسيخ قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر في العالم أجمع دون تمييز.





كما أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات منذ تأسيسها حرصت على تبني وترسيخ قيم التسامح والتعايش والمحبة وقبول الآخر انطلاقا من إيمانها العميق أن هذه القيم تشكل ركائز أساسية لتحقيق الازدهار والنمو والتطور والتنمية المستدامة في المجتمعات.





وتقدم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بتحية إجلال وإكبار إلى أرواح الضحايا الذين تم تخليدهم في هذا النصب التذكاري مبديا تعاطفه معهم وذويهم.





كما أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن هذا الأمر الذي أسفر عن سقوط ملايين الأبرياء لن يتكرر مرة أخرى .. مشيرا إلى أن دولة الإمارات رسالتها على الدوام رسالة سلام وتسامح وأمل للعالم أجمع.







