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مرأة

بدون مجهود.. كيف أصنع الشوفان للفطور

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:55 م
صدى البلد
آلاء حسن
تعتبر طريقة عمل الشوفان من أسهل الطرق التي يتم تحضيرها في المطبخ وساهم الشوفان في علاج بعض المشاكل الصحية بالإضافة إلى دخوله في العديد من الوصفات الغذائية، واليكم طريقة عمل الشوفان وفقا لموقع boldsky. 



مكونات
1 كوب من الشوفان الملفوف
1 كوب حليب 
1 كوب ماء
1/8 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1 ملعقة صغيرة عسل 
الطبقة المرغوبة (مثل شرائح اللوز أو زبدة الفول السوداني أو الفاكهة الطازجة)




الخطوة 1
يُمزج الشوفان والحليب والماء والملح والقرفة في قدر متوسطة الحجم جلب ليغلي، ثم خفض الحرارة المنخفضة.

الخطوة 2
يترك على نار هادئة لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى يثخن مع التحريك من حين لآخر أخرجها من التسخين واتركها تبرد قليلا.

الخطوه 3
قسّم بالتساوي بين وعاءين ورشي نصف ملعقة صغيرة من العسل في كل حصة وأضف الطبقة المرغوبة وقدمها.



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