بدون مجهود.. كيف أصنع الشوفان للفطور









مكونات

1 كوب من الشوفان الملفوف

1 كوب حليب

1 كوب ماء

1/8 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1 ملعقة صغيرة عسل

الطبقة المرغوبة (مثل شرائح اللوز أو زبدة الفول السوداني أو الفاكهة الطازجة)













الخطوة 1

يُمزج الشوفان والحليب والماء والملح والقرفة في قدر متوسطة الحجم جلب ليغلي، ثم خفض الحرارة المنخفضة.





الخطوة 2

يترك على نار هادئة لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى يثخن مع التحريك من حين لآخر أخرجها من التسخين واتركها تبرد قليلا.





الخطوه 3

قسّم بالتساوي بين وعاءين ورشي نصف ملعقة صغيرة من العسل في كل حصة وأضف الطبقة المرغوبة وقدمها.











