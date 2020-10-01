تحضير الشوفان للتخسيس وللحامل

تحضير الشوفان إحدى أكثر الوصفات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، فيعتبر الشوفان وجبة صحية في الإفطار لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، والتي قد تساعد على خفض الكوليسترول الضار LDL ، ويحتوي على كمية صحية من البروتين ، وكلاهما يساعد على الشعور بالشبع حتى الغداء.





تشير الأبحاث إلى أن تناول الشوفان الذي يعد وجبة منخفضة المؤشر الجلايسيمي قبل ممارسة الرياضة قد يساعدك على حرق المزيد من الدهون بغض النظر عن نوع الشوفان الذي تختاره ، وينصح بإضافة الفاكهة المفضلة لديك لإضافة المزيد من الألياف والمكسرات لملء الدهون الصحية.





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تحضير الشوفان للتخسيس:

تناول دقيق الشوفان كطبق رئيسي لوجبة أو وجبتين كل يوم يساهم في التخلص من الوزن الزائد و يساعد في التخسيس، كشف موقع healthline، عن خطة النظام الغذائي لدقيق الشوفان التي تتضمن مرحلتين و هما:





المرحلة الأولى: تناول دقيق الشوفان لثلاث وجبات كل يوم للأسبوع الأول خلال هذا الوقت ، يجب أن تأكل الشوفان الكامل فقط وليس دقيق الشوفان الفوري. يمكنك تناول بعض الفاكهة مع دقيق الشوفان والوجبات الخفيفة.





المرحلة الثانية: بعد الأسبوع الأول أو المرحلة الأولى ، ستأكل دقيق الشوفان لوجبة أو وجبتين في اليوم مع خيار صحي قليل الدسم للوجبات الأخرى. يتم إضافة المزيد من الفاكهة والخضروات في هذه المرحلة ويسمح لك بتناول دقيق الشوفان الفوري.





الخيار الآخر هو خطة وجبات مدتها ستة أيام تتضمن دقيق الشوفان لوجبتين من الوجبات اليومية.





كما كشف موقع eatthis، مجموعة وصفات صحية لـ تحضير الشوفان للتخسيس وهما .. زبدة الفول السوداني الشوفان، شوفان المانجو والزنجبيل، لفائف القرفة بالشوفان، كعكة الجزر بروتين الشوفان، شوفان مغطى بالشوكولاتة بالفراولة، شوفان شيا بالفراولة.





طريقة تحضير الشوفان لكمال الأجسام:

يحتاج كمال الأجسام إلي تناول الأطعمة الصحية و الغنية بالبروتين لذلك يعتبر الشوفان من أكثر الأطعمة التيي تناسب معهم، قدم موقع ، طريقة تحضير الشوفان لكمال الأجسام





-دقيق الشوفان و التمر واللوز عندما يكون لديك وقت قصير ولكنك لا تزال ترغب في تناول وجبة فطور مغذية ، فاستعن بهذه الوصفة.





-زبدة الفول السوداني كوب دقيق الشوفان أو تناول دقيق الشوفان مع إضافة البرتقال والفانيليا.





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طريقة تحضير الشوفان للحامل:

الشوفان طعام متعدد الاستخدامات لذا يمكنك إضافة الشوفان إلي نظامك الغذائي خلال فترة الحمل لكي تستفادي من عناصره الغذائية فيمكنك تناول الشوفان من خلال الخطوات التالية وهي ..

اسلقيها مع الحليب أو الماء وأضيفي العسل والفواكه الطازجة أو الخضار لوجبة فطور مغذية.

دقيق الشوفان هو أفضل بديل للدقيق لجميع الأغراض لصنع البسكويت والفطائر والتورتيلا والخبز والمافن وقشور الفطائر، ويمكنك إضافة نكهات مثل القرفة والآيس كريم والسكر .

من السهل طهي الشوفان ، لذلك يمكنك تجربة تركيبات مختلفة ونكهات مختلفة واكتشاف الوجبة المثالية لنفسك.





طريقة عمل الشوفان بالموز:

يعتبر من الأطباق الصحية و الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية و التي يحتاجها جسم الأنسان، فقدم موقع tasteofhome طريقة عمل الشوفان بالموز ..

مقادير الشوفان بالموز

2 كوب حليب خالي الدسم

كوب شوفان سريع الطهي

ثمرة موز كبيرة ناضجة مقطعة إلى شرائح

2 ملاعق صغيرة من السكر البني

ملعقة صغيرة عسل

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

حليب إضافي خالي الدسم أو قرفة مطحونة ، اختياري





طريقة تحضير الشوفان بالموز:

في قدر صغير ، يُغلى الحليب و يقلب في الشوفان.

يُطهى على نار متوسطة لمدة 1-2 دقيقة أو حتى يتكاثف مع التحريك من حين لآخر.

أضيفي الموز والسكر البني والعسل والقرفة.

تقدم مع الحليب والقرفة إذا رغبت في ذلك.



