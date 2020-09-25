بدون جيم .. طريقة تحضير الشوفان للتخسيس

طريقة تحضير الشوفان من أسهل الطرق التي يتم تجهيزها في المطبخ، فيعتبر الشوفان من الوجبات المناسبة للرياضيين ومناسبة للحياة الصحية وبفضله الكبار والصغار.





ووفقا لموقع health line ؛ دقيق الشوفان هو وجبة صباحية مرضية وصحية لإن الحبوب الكاملة شيء لا يأكله معظم الأمريكيين كثيرًا، ويحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان والتي قد تساعد على خفض الكوليسترول الضار LDL.





ويحتوي على كمية صحية من البروتين، وكلاهما سيساعدك على الشعور بالشبع حتى الغداء بالإضافة إلى أنه من الأطعمة ذات المؤشر الجلا ويسيمي المنخفض (GI) وتشير الأبحاث إلى أن تناول وجبة منخفضة المؤشر الجلايسيمي قبل ممارسة الرياضة قد يساعدك على حرق المزيد من الدهون بغض النظر عن نوع الشوفان الذي تختاره ، فإن الشوفان السريع والشوفان المقطّع بالفولاذ والملفوف متساويان في التغذية الصحية وضع عليها الفاكهة المفضلة لديك لإضافة المزيد من الألياف والمكسرات لملء الدهون الصحية.





طريقة تحضير الشوفان للتخسيس سهلة وسريعة، أحضر 1 كوب ماء أو حليب خالي الدسم أو قليل الدسم) وقليل من الملح اذا رغبت في ذلك ليغلي في قدر صغير قلبي 1/2 كوب شوفان وقلبي الحرارة إلى متوسطة ويطهى مع التحريك من حين لآخر لمدة 5 دقائق ويُرفع عن النار ويُغطى ويُترك لمدة 2 إلى 3 دقائق.





الميكروويف: يُمزج كوبًا واحدًا من الماء أو الحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم ، ونصف كوب من الشوفان ورشة ملح، وفي وعاء سعة 2 كوب في الميكروويف على حرارة عالية لمدة 2 1/2 إلى 3 دقائق. يقلب قبل التقديم.



