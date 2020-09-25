AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون جيم .. طريقة تحضير الشوفان للتخسيس

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 05:31 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
طريقة تحضير الشوفان من أسهل الطرق التي يتم تجهيزها في المطبخ، فيعتبر الشوفان من الوجبات المناسبة للرياضيين ومناسبة للحياة الصحية وبفضله الكبار والصغار. 

ووفقا لموقع health line ؛ دقيق الشوفان هو وجبة صباحية مرضية وصحية لإن الحبوب الكاملة شيء لا يأكله معظم الأمريكيين كثيرًا، ويحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان والتي قد تساعد على خفض الكوليسترول الضار LDL. 

ويحتوي على كمية صحية من البروتين، وكلاهما سيساعدك على الشعور بالشبع حتى الغداء بالإضافة إلى أنه من الأطعمة ذات المؤشر الجلا ويسيمي المنخفض (GI) وتشير الأبحاث إلى أن تناول وجبة منخفضة المؤشر الجلايسيمي قبل ممارسة الرياضة قد يساعدك على حرق المزيد من الدهون بغض النظر عن نوع الشوفان الذي تختاره ، فإن الشوفان السريع والشوفان المقطّع بالفولاذ والملفوف متساويان في التغذية الصحية وضع عليها الفاكهة المفضلة لديك لإضافة المزيد من الألياف والمكسرات لملء الدهون الصحية.


طريقة تحضير الشوفان للتخسيس سهلة وسريعة، أحضر 1 كوب ماء أو حليب خالي الدسم أو قليل الدسم) وقليل من الملح اذا رغبت في ذلك ليغلي في قدر صغير قلبي 1/2 كوب شوفان وقلبي الحرارة إلى متوسطة ويطهى مع التحريك من حين لآخر لمدة 5 دقائق ويُرفع عن النار ويُغطى ويُترك لمدة 2 إلى 3 دقائق.

الميكروويف:  يُمزج كوبًا واحدًا من الماء أو الحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم ، ونصف كوب من الشوفان ورشة ملح، وفي وعاء سعة 2 كوب في الميكروويف على حرارة عالية لمدة 2 1/2 إلى 3 دقائق. يقلب قبل التقديم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة تحضير الشوفان في دقائق بـ 6 خطوات

طريقة تحضير الشوفان في أسرع وقت

طريقة تحضير الشوفان بالماء فقط

طريقة تحضير الشوفان للتخسيس وحرق الدهون

تجميلية وعضوية.. 8 فوائد صحية لـ الشوفان

طريقة تحضير الشوفان لكمال الأجسام بمكونات بسيطة

ترشيحاتنا

بالكاجوال.. نادية الجندي تشعل السوشيال ميديا

وزير الأوقاف يبكي بشدة في خطبة الجمعة.. تعرف على السبب

من فك الأزمة إلى كتابة التاريخ.. الصحف السعودية تتغنى بـ تعاون "كارتيرون" بعد قهر الدحيل

فى انتظار اتصال تليفوني.. حسني عبدربه يوجه رسالة مؤثرة إلى وزير الرياضة

بقيمة 3 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 25-9-2020

الفرنسي عثمان ديمبلي يرفض الانضمام إلى ليفربول

AdvertisementS

الوكالة الفرنسية تفضح الفيديوهات المفبركة للتظاهرات في مصر

بعد اشتباكات بين كتيبتين من الميليشيات.. قرار عسكري عاجل من حكومة الوفاق الليبية

وفقا لقانون العمل.. 14 يوما إجازة رسمية سنويا بأجر كامل للعامل في القطاع الخاص..تعرف عليها

مصدر أمني: ضبط 4 أشخاص حاولوا إثارة الشغب في الأقصر بالمولوتوف

من فك الأزمة إلى كتابة التاريخ.. الصحف السعودية تتغنى بـ تعاون "كارتيرون" بعد قهر الدحيل

بواقع 80 % من العلاوة الخاصة.. شروط صرف العلاوات الخمس المقررة الخميس المقبل

مفاجأة.. كارتيرون يطلب ضم طارق حامد وأزارو وحسام حسن للتعاون السعودي

فتنة رياضية.. ننشر نص شكوى محمود الخطيب ضد مرتضى منصور في اللجنة الأولمبية

الأهلي يستقر على التعاقد مع مدرب أجنبي لخلافة فايلر

العمر لحظة.. وفاة مواطن اصطحب زوجته للكشف عليها داخل عيادة طبيب بالشرقية.. شاهد

زميل كهربا السابق.. 7 معلومات عن إنزو زيدان صفقة الوداد الجديدة

كلام نهائي.. الأهلي يحدد موقف فايلر .. الخميس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسنة شجاعة تحبط محاولة سطو على منزلها بـ بندقية.. ورد فعلها تجاه اللص مفاجأة

سعر ومواصفات سيتروين citroen c3 aircross اليوم في مصر.. صور

أحلى من المطاعم .. طريقة عمل شوربة الكريمة بالمشروم والدجاج .. فيديو