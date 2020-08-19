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مرأة

أضرار الشوفان للكلى.. عسر الهضم والغازات أبرزها

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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آية التيجي
بالرغم من فوائد الشوفان المعروفة عنه سعرات الحرارية البسيطة التي يمكن ان تكون مناسبة لمن يتبعون حمية غذائية صحية، إلا ان هناك اضرار الشوفان للكلى التي لا نعلم عنها شيئا وفيما يلي سوف نعرض اضرار الشوفان للكي .


ويتسبب  اضرار الشوفان للكلى في حدوث الغازات المعوية والانتفاخ، ويمكن للحد من اضرار الشوفان وتقليل الآثار الجانبية له ان نبدأ بتناول جرعة منخفضة وزيادتها ببطء للوصول إلى  المقدار المطلوب، حتى تختفي الآثار الجانبية له.

اضرار الشوفان للكلى 

ويمكن لتناول كميات كبيرة من الشوفان ان تسبب في أضرار للكي، لأن نخالة الشوفان الكاملة يحتوي على كمية كبيرة من الألياف والبروتين، وابرز اضرار الشوفان للكلى، تتضمن:

1- عسر الهضم .

2- الإصابة بالانتفاخ وتقلصات المعدة والإسهال أو صعوبة في تمرير البراز .

3– الإفراط في تناول الشوفان يؤدي إلى يؤدي إلى زيادة العبء على الكلى.

4–  الشوفان الغير مطحون بطريقة جيدة قد يؤدي إلى انسداد الأمعاء .

5- زيادة حدوث مشاكل في المريء والمعدة والأمعاء، وذلك بسبب زيادة الوقت الذي يحتاجه الجهاز الهضمي لهضم الشوفان.
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