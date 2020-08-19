أضرار الشوفان للكلى.. عسر الهضم والغازات أبرزها

اضرار الشوفان للكلى





ويمكن لتناول كميات كبيرة من الشوفان ان تسبب في أضرار للكي، لأن نخالة الشوفان الكاملة يحتوي على كمية كبيرة من الألياف والبروتين، وابرز اضرار الشوفان للكلى ، تتضمن:





1- عسر الهضم .





2- الإصابة بالانتفاخ وتقلصات المعدة والإسهال أو صعوبة في تمرير البراز .





3– الإفراط في تناول الشوفان يؤدي إلى يؤدي إلى زيادة العبء على الكلى.





4– الشوفان الغير مطحون بطريقة جيدة قد يؤدي إلى انسداد الأمعاء .



