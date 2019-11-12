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مرأة

تناوله يوميًا.. الشوفان يحميك من مرض خطير

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:57 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يدخل الشوفان في العديد من الوجبات بالإضافة إلى الحلوى والمعجنات، نتيجة احتوائه على العديد من الفوائد الصحية وعلاجه لكثير من الأمراض.

وكشف موقع boldsky عن فوائد تناول الشوفان يوميًا:

- يساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم.
- ينظم مستوى السكر في الدم، ويمد الجسم بالطاقة والنشاط.
- يعالج التهابات الجلد ويضيف رونقًا لبشرتك، بالاضافة إلى ترطيب البشرة.
- يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساعد على الوقاية من السرطان.
- يساعد في نمو الشعر وتقوية بصيلاته.
- يساعد في تقليل الشعور بالتوتر والاكتئاب.
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