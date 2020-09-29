فوائد تناول الشوفان في الصباح.. الشعور بالشبع أبرزها

يعتبر تناول الشوفان في الصباح؛ من الأكلات التي تمد الجسم بالطاقة، وتوفر العديد من المغذيات التي يحتاجها الجسم، ويساعد على الشعور بالشبع أيضا لفترات طويلة، وفي السطور التالية سوف نوضح لكم فوائد تناول الشوفان في الصباح.
وبفضل المغذيات التي يمدها تناول الشوفان في الصباح للجسم؛ فهو يعتبر غذاء مثالي للأطفال والكبار، وذلك لما يحتويه من مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، ومنها: الحديد، والمغنسيوم، والزنك، والسيلينيوم، وفيتامين ب، وكميات اقل من الكالسيوم والبوتاسيوم.
ومن ابرز الفوائد التي تحصل عليها من تناول الشوفان في الصباح، هي انه غني بمضادات الأكسدو، بفضل ما يحتويه من مركبات تسمى البوليفينول التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة، ومضادات للالتهاب.
وترتبط مادة البوليفينول التي نحصل عليها عند تناول الشوفان في الصباح بحمايتنا من الإصابة بـ أمراض القلب، والسكتة الدماغية، وداء السكري من النوع 2 والسمنة، وفقا لما نشر في موقع هيلث لاين الطبي.
ويمد تناول الشوفان في الصباح بالألياف، حيث ان الألياف التي يحتويها الشوفان يدعى بيتا جلوكان، والذي يعزز جهاز المناعة ، ويقلل من نسبة الكوليسترول في الدم، مما يحد من الإصابة بأمراض القلب ومرض السكري.
وأظهرت دراسة أجريت عام 2018 نشرت في مجلة appetite، انه يساعد تناول الشوفان في الصباح على إدارة الوزن الصحي، وذلك عبر تعزيز الشعور بالشبع والامتلاء لفترات طويلة.