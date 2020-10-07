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اقتصاد

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 7-10-2020

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
العملات العربية
العملات العربية اليوم
علياء فوزى
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 7 اكتوبر 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.82جنيه للشراء و 51.58جنيه للبيع


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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.10جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.51جنيه للشراء 41.85 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.80جنيه للشراء و22.27 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.79جنيه للشراء و 40.98 جنيه للبيع .



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