أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 7-10-2020

ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 7 اكتوبر 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.82جنيه للشراء و 51.58جنيه للبيع
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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.10جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.51جنيه للشراء 41.85 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.80جنيه للشراء و22.27 جنيه للبيع.
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.79جنيه للشراء و 40.98 جنيه للبيع .
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.82جنيه للشراء و 51.58جنيه للبيع
أقرا ايضا ..هبوط الدولار.. زيادة المخاطرة بعد مغادرة ترامب للمستشفى
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.10جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.51جنيه للشراء 41.85 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.80جنيه للشراء و22.27 جنيه للبيع.
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.79جنيه للشراء و 40.98 جنيه للبيع .