جمال زايدة: يجب تقديم أعمال فنية لبطولات رجال الجيش في حرب أكتوبر

هنأ الكاتب الصحفى جمال زايدة، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن مصر انتصرت على العدو الاسرائيلي في 6 أكتوبر لعام 1973.





طالب الكاتب الصحفى جمال زايدة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تقديم أعمال فنية لقصص وروايات وبطولات رجال الجيش المصري في حرب أكتوبر.





وقال: إنه يجب استخدام السوشيال ميديا لنشر قصص وبطولات رجال الجيش عبر الصفحات المختلفة،وعدم ترك الأمر للإسرائيليين ويقولوون ما يريدون.





وأكمل الكاتب الصحفى جمال زايدة، أن لابد أن تدرس انتصارات العسكرية المصرية على مدار تاريخها.



