تهريب بضائع وحيازة مواد وأقراص دوائية.. جهود قطاع أمن المنافذ

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة خلال 24 ساعة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها

، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-





ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها (أقمشة- أمتعة شخصية- بضائع أجنبية الصنع- مكملات غذائية- مستحضرات تجميل) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها قرابة (11 مليون جنيه).

و فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط عدد (1) قضية .





و فى مجال الأمن الإجتماعى: مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط عدد (2) قضية.. بمضبوطات (2040) قرص مخدر.

و فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (24) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى، سرقة).

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (470) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام ت تنفيذ عدد (232) حكم قضائى متنوع.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



