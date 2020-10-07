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اقتصاد

أفضل سعر للشراء وبيع الريال السعودى اليوم الأربعاء 7-10-2020

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
علياء فوزى
يقدم بنك اتش اس بى سى اليوم الاربعاء افضل سعر لتبيع له الريال السعودى مسجلا 4.18 جنيه .

فيما يقدم بنك التنمية الصناعية افضل سعر لتشترى منه الريال السعودى 4.20 جنيه .


وينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء 7 اكتوبر 2020 ، وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.


استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى
المصرى عند 4.17جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

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سجل سعر الريال السعودى فى البنك الاهلى اليونانى 4.14 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.14جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودى فى بنك اتش اس بى سى نحو 4.18جنيه للشراء، و 4.21 جنيه.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.07جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.05جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) نحو 4.10جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.08جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

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