أفضل سعر للشراء وبيع الريال السعودى اليوم الأربعاء 7-10-2020

يقدم بنك اتش اس بى سى اليوم الاربعاء افضل سعر لتبيع له الريال السعودى مسجلا 4.18 جنيه .
فيما يقدم بنك التنمية الصناعية افضل سعر لتشترى منه الريال السعودى 4.20 جنيه .
وينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء 7 اكتوبر 2020 ، وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.
استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى
المصرى عند 4.17جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
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سجل سعر الريال السعودى فى البنك الاهلى اليونانى 4.14 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.14جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.
بلغ سعر الريال السعودى فى بنك اتش اس بى سى نحو 4.18جنيه للشراء، و 4.21 جنيه.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.07جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.05جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) نحو 4.10جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.08جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
فيما يقدم بنك التنمية الصناعية افضل سعر لتشترى منه الريال السعودى 4.20 جنيه .
وينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء 7 اكتوبر 2020 ، وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.
استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى
المصرى عند 4.17جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
أقرا ايضا ..اسعار الذهب فى ختام تعاملات الثلاثاء ..مستقر محليا و منخفضة عالميا
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.14جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.
بلغ سعر الريال السعودى فى بنك اتش اس بى سى نحو 4.18جنيه للشراء، و 4.21 جنيه.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.07جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.05جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) نحو 4.10جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.08جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.