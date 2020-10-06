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أخبار البلد

إياتا: إجراءات الحجر الصحي داخل الدول تعيق تعافي قطاع الطيران

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:46 م
قطاع الطيران المدني
قطاع الطيران المدني
نورهان خفاجي
كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن 11 دولة في الشرق الوسط قامت بفتح حدودها أمام الرحلات الجوية الإقليمية والدولية، ومع ذلك، فإن هنالك تسعا من هذه الدول لا تزال تفرض قوانين الحجر الصحي، الأمر الذي يمنع الناس من السفر بشكل فعّال ويزعزع ثقتهم بمنظومة النقل الجوي. 


قال محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في إقليم إفريقيا والشرق الأوسط،  "إن إجراءات الحجر الصحي وتعدد منهجيات تقييم المخاطر والتغييرات المستمرة عليها تعيق مرحلة تعافي قطاع النقل الجوي وتعطل قدرته على دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 


واعتبر " البكري"، أن اتباع منهج موّحد لاختبارات فحص كورونا، سيمكن من إعادة اتصال منطقة الشرق الأوسط مع العالم وتحقيق سرعة تعافي لصناعة النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط لاستمرار القطاع في المساهمة لإعادة بناء اقتصاديات الدول في المنطقة".


ودعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى إجراء فحص فيروس كورونا لجميع المسافرين قبل المغادرة، والذي يمّكن الدول من إعادة تشغيل قطاع الطيران بأمان دون إجراءات الحجر الصحي ودعم جهودها لتحقيق التعافي بشكل أفضل وأسرع.
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