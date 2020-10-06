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نشأت الديهي: إسرائيل جنين زرع في المنطقة بتخطيط إنجليزي إخواني

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:54 م
السادات
السادات
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن احتفالات أكتوبر هذا العام بمثابة صدمة إفاقة للوعي الوطن، وكل القصص التي نراها عن هذه الأحداث لم تنتهي بعد، وترسم صفحات منيرة لإناس عظماء".

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم، المذاع عبر قناة "ten": "أكتوبر كانت حرب مقدسة فيها قصص وحكايات تروي إلى أبد الأبدين، فالهزيمة لا تأتي من الخارج بل تأتي من الداخل" مسشهدًا بكلمة الرئيس في الذكري الـ 47 للحرب والتي قال فيها: الأطماع في هذه الأمة لن تنتهي، والتحديات لا زالت قائمة بصور مختلفة وأشكال متنوعة".

وأشار  الديهي إلى أن الرئيس السيسي أتي ليكمل ما بدأه الرئيس جمال عبدالناصر،  مضيفا أن إسرائيل كانت في بداياتها جنين زرع في المنطقة العربية، بتخطيط إنجليزي إخواني.

تحتفل مصر والقوات المسلحة، اليوم؛ بمرور 47 عامًا، على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، وتحرير سيناء من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.

وعبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، في السادس من أكتوبر عام 1973، إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن وهي سيناء، واستعاد المصريون الأرض، واستعادوا معها كرامتهم واحترامهم للعالم، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة.

وتتميز سيناء بمكانتها الجغرافية وتاريخها الواسع حيث إنها المفتاح لموقع مصر العبقري في قلب العالم بقارته وحضارته، وهي محور الاتصال بين آسيا وأفريقيا بين الشرق والغرب.
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