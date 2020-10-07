AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

قانون الحفاظ على سرية البيانات نقطة تحول في صالح فتيات مصر.. وخبراء: خطوة تشجع الفتيات على الإبلاغ ضد المتحرشين وتقضي على هذه الظاهرة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:15 ص
صدى البلد
أمل مجدى
  • رباب عبده: قانون حفظ سرية البيانات نقطة تحوّل فى صالح الفتاة
  • رانيا يحيى: محاربة التحرش تؤكد احترام الدولة لسيداتها
  • رضا الدنبوقى: القانون سيشجع الفتيات على الإبلاغ

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضوة المجلس القومى للمرأة، إن الإرادة السياسية في مصر متوفرة  للقضاء على ظاهرة سلبية موجودة فى العالم كله وليس مصر فقط وهي ظاهرة التحرش.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن التحرش أحد أشكال العنف ضد المرأة وتعانى منه المرأة في أماكن العمل وفي الشوارع وفى الأماكن العامة.

وأشارت إلى أن ما يحدث من تحركات يؤكد لكل سيدة فى مصر أن وراءها سندًا حقيقيًا ودولة تحترم سيداتها ولديها إيمان وقناعة بأهمية القضاء على هذه الظاهرة.

ونوهت إلى أن سرية البيانات الخاصة بالمُبلغة في شكاوى التحرش كانت موجودة فى المجلس القومى للمرأة لكن وجودها فى النيابة العامة وفى كل جهات التحقيق يحافظ على أن  يكون للشاكية المصداقية بأن لا أحد يعرف بياناتها بحيث لا تتعرض للابتزاز أو الترهيب.

وأكدت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، أن قانون التحرش تم تغليظه فى عهد الرئيس الأسبق عدلى منصور ووصلت العقوبة للسجن المؤبد إذا اقترنت الواقعة بهتك العرض.

وأضافت أن الخطر كان فى صعوبة أن تتخذ الفتيات المسلك القانونى تجاه المتحرش فتلجأ للتصالح ويتدخل المارة فى الشارع لصالح الجانى والمجتمع كان ينظر للضحية على أنها السبب فى التحرش ويلقون باللوم عليها.

وتابعت أن الأهل لا يدعمون الفتاة بل يصموها بالعار، وقضية التحرش الأخيرة التى بلغت فيها عدد كبير من الفتيات عن نفس الشخص وأمر النائب العام بضبط وإحضار هذا المتحرش وأوصى أن تقوم الفتيات بالإبلاغ فقامت وزارة العدل بتقديم مقترح قانوني بالمحافظة على سرية البيانات الخاصة بالضحية حتى لا يحدث ابتزاز للفتيات وتتخلص من الوصم المجتمعى.

وأشارت إلى أن قانون حفظ سرية البيانات نقطة تحول فى صالح الفتاة، ويضمن لها الحماية التى تجعلها تسلك المسلك القانونى بصورة معتدلة.

ونوهت لضرورة الوعى والتنبيه بوحود هذا القانون من خلال وسائل الإعلام والتعريف بمعنى وأهمية حفظ سرية البيانات حتى يكون لدى الفتيات الجرأة فى الإبلاغ .

وفى سياق متصل قال رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن قانون الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهم فى قضايا التحرش والاعتداء خطوة جيدة في حماية الشهود والمبلغين وسيكون لها تأثير إيجابي في تشجيع الفتيات والنساء اللاتي تم التحرش بهن أو التعدي عليهن في الإقدام على الإبلاغ مما سيساهم في وجود سجل من الأحكام ستسهل الوقوف على أسباب تلك الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع باعتبارها آفة اجتماعية خطيرة.

وأضاف "الدنبوقي"  أنه في حالة إفشاء البيانات سيواجه مرتكب تلك الجنحة عقوبة وفق القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ من قانون العقوبات المتعلقة بإفشاء أسرار المهنة وفقا لنص المادة ٣١٠ الجاري نصها " كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم، مودعًا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ٦ شهور، أو بغرامة لا تتجاوز ٥٠٠ جنيه مصرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه.. عقوبة إفشاء سرية بيانات المجني عليها في جريمة التحرش

تعرف على عقوبة إفشاء بيانات ضحايا التحرش

قانونيون: تعديلات الإجراءات الجنائية تحمي سمعة ضحايا التحرش.. تشجع الفتيات على تقديم البلاغات دون «فضائح»

قومي المرأة يشكر البرلمان على قانون حفظ سرية البيانات في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي

انتفاضة مصرية ضد التحرش.. لا أحد فوق القانون.. مع حفظ سرية معلومات المجنى عليها في البلاغات

قانون حفظ سرية البيانات ينقذ نساء مصر من التحرش.. دعوات من القومى للمرأة بالإبلاغ عن أى واقعة.. ويؤكدون: لا أحد فوق القانون

ترشيحاتنا

السيسي يوجه "تحيا مصر" بتطوير أنشطة الصندوق في الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي

بـ الأسود الجذاب.. أيتن عامر فى إطلالة بسيطة تكشف خسارة وزنها.. شاهد

أخبار الزمالك.. إيقاف فرجاني ساسي 6 مباريات وإمام عاشور مباراة.. ومفاجأة جديدة في إيقاف مرتضى منصور

اغتصاب وقتل طبيبة أسنان وابنتها المراهقة في جريمة بشعة ببريطانيا

6 أسابيع حاسمة.. هاني الناظر يعلن روشتة مواجهة فيروس كورونا في الشتاء

ننشر خطاب محافظ البنك المركزى الخاص بإجراءات فتح الحسابات بالبنوك للأفراد والشركات متناهية الصغر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب الشتاء.. تحذير خطير من ارتداء الكمامات تحت الأمطار.. والتوعية ضرورية

شاهد.. أرخص سيارة عائلية فى مصر من سوزوكى

القائمة الكاملة لأسعار ميتسوبيشي 2020 في مصر