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رياضة

الإسماعيلي يقتنص فوزا صعبا من أمام الإنتاج الحربي ويرتقي 3 مراكز بجدول الدوري

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:07 م
الاسماعيلي والانتاج
الاسماعيلي والانتاج الحربي
محمد رشاد
انتهت مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي بفوز الدراويش بهدف دون رد فى المباراة التي جمعتهما على استاد السلام الدولى فى إطار منافسات الجولة 32 في بطولة الدوري الممتاز. 

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 38 فى المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة 37 فى المركز العاشر فى جدول ترتيب المسابقة المحلية.

سيطر الحذر على أداء الفريقين في الشوط الأول، ولم تسنح فرصًا خطيرة، وكاد الانتاج الحربي أن يتقدم في الدقيقة 41 بعرضية من فييرا كادت أن تتحول للشباك لكن الحارس أبعدها بنجاح.

وطالب الإسماعيلي بركلة جزاء في الدقيقة 56 بسبب لمسة يد داخل منطقة الجزاء، ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو ويعود لاحتساب ركلة جزاء للضيوف. 

عمر الوحش تصدى لتنفيذ ركلة الجزاء ليسددها في منتصف المرمى أرضية يتصدى لها الحارس قبل أن يتابعها اللاعب مجددًا إلى الشباك في الدقيقة 58.
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