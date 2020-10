تعرف على السيارة Squba البرمائية.. فيديو وصور

يحاول صانعوا الافلام الخيالية والعلمية منذ بداية القرن العشرين تجسيد شكل السيارة الخارقة ، فى افلامه دائما بانها برمائية و طائرة فى نفس الوقت ، ومع التطور التكنولوجى الرهيب الذى نشهده ، انتج صانع سويسرى السيارة البرمائية لتصبح حقيقة .

القصة تعود الى عام 2008 عندما قامت شركة Rinspeed لصناعة السيارات الخارقة والغريبة السويسرية بعرض السيارة Rinspeed Squba اول مرة فى معرض جينيف للسيارات ومشاركتها فى فيلم جيمس بوند The Spy Who Loved Me Lotus.

وقال رئيس الشركة فرانك ريندر كنشت ، ان السيارة تم بنائها بمليون يورو ، وكان المشروع قد بدأ بسيارة لوتس إليز كسيارة مانحة ، وكان عليهم شرائها من تاجر لوتس المحلي لأن Hethel لم يكن يريد أي جزء رسمي في المشروع وبمجرد أن تم تجريد Elise الرشيق ، باع Rinspeed قطع الغيار - بما في ذلك محرك Toyota - إلى نفس تاجر Lotus بمجرد أن تم تقليص Elise مرة أخرى إلى غلافها المصنوع من الألمنيوم العاري .

ثم تم وضع ست بطاريات (مقاومة للماء مسبقا) ليثيوم أيون من نوع Seabob sea scooter ومحرك كهربائي في حجرة المحرك ، لذلك عملت Squba كسيارة خالية من الانبعاثات على الطريق ،كما تعمل البطاريات في سلسلة لتوفير أعلى جهد (ما يعادل 72 حصانًا و 118 رطلا) ، وفي الماء يتحولون إلى إعداد مواز لتشغيل المراوح اثنين ، ونفاثات مائية ومضخة تستنزف سكوبا الطائرة.

تم بعد ذلك اغلاق جميع القطع والقطع الكهربائية في صندوق مانع لتسرب المياه ، ورش كل ركن وركن بالرغوة لإبقاء Squba واقفة على قدميها .

وياتى وزن السيارة Elise العادي 860 كجم فقط ، لكن الوزن الإضافي للعتاد الكهربائي يعني أن Squba يرفع الميزان عند 920 كجم يقوم عزم الدوران بعمل جيد في إبعاد Squba عن الخط ، وتطالب Rinspeed بالسباق 7.1 ثانية إلى 50 ميلا في الساعة ، بالإضافة إلى سرعة قصوى تبلغ 75 ميلًا في الساعة.

كان من الممكن أن يكون أسرع ، لكن ذلك سيتطلب المزيد من البطاريات (الأثقل) - كما هو الحال ، لا يزال Squba سريعا بما يكفي لمواكبة معظم حركة المرور، فيقوم نظام التعليق الجديد coilover KW بعمل جيد في التعامل مع الوزن الزائد .