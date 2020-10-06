لاعب ليفربول ينتقل إلى بورتو معارا





ونشر نادي ليفربول خبر رحيل جروييتش عبر موقعه الرسمي متمنيًا له التوفيق في رحلته مع فريقه الجديد.





وأشار النادي إلى أن جروييتش وقع على عقود انتقاله معارًا لـ بورتو صباح اليوم الثلاثاء، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية هناك.





وانضم جروييتش لصفوف ليفربول عام 2016، وقضى الموسميين الماضيين معارًا إلى نادي هيرتا برلين الألماني.





وانتهت فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا أمس الاثنين، لكن يسمح للأندية ببيع لاعبيها للدوريات التي لم يتم فيها إغلاق فترة الانتقالات.

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، انتقال لاعبه الصربي ماركو جروييتش لصفوف نادي بورتو البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد.