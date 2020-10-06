AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لاعب ليفربول ينتقل إلى بورتو معارا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:40 م
صدى البلد
إسماعيل محمود
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، انتقال لاعبه الصربي ماركو جروييتش لصفوف نادي بورتو البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد.

ونشر نادي ليفربول خبر رحيل جروييتش عبر موقعه الرسمي متمنيًا له التوفيق في رحلته مع فريقه الجديد.

وأشار النادي إلى أن جروييتش وقع على عقود انتقاله معارًا لـ بورتو صباح اليوم الثلاثاء، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية هناك.

وانضم جروييتش لصفوف ليفربول عام 2016، وقضى الموسميين الماضيين معارًا إلى نادي هيرتا برلين الألماني.

وانتهت فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا أمس الاثنين، لكن يسمح للأندية ببيع لاعبيها للدوريات التي لم يتم فيها إغلاق فترة الانتقالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليفربول يجهز 35 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعب بورنموث

النني يقترب من الانتقال لـ طرابزون التركي معارًا

نادٍ قبرصي أحدث المهتمين بضم عمرو وردة

بعد رحيله عن ريال مدريد.. أريولا ينتقل معارًا إلى فولهام من باريس سان جيرمان

ليفربول يرفض بيع فينالدوم لـ برشلونة

اليوم الأخير من الميركاتو.. ماتيو جندوزي يقترب من الانضمام لـ هيرتا برلين

ترشيحاتنا

صحيفة روسية: التلفزيون الصيني يبث الأغاني الوطنية استعدادا للحرب مع أمريكا

أخبار الزمالك.. إيقاف فرجاني ساسي 6 مباريات وإمام عاشور مباراة.. ومفاجأة جديدة في إيقاف مرتضى منصور

ننشر خطاب محافظ البنك المركزى الخاص بإجراءات فتح الحسابات بالبنوك للأفراد والشركات متناهية الصغر

فيديو جراف.. لماذا انقطع بث قناة الزمالك؟

عقد قران أحمد خالد صالح وهنادى مهنا.. شاهد

بعد 39 عاما على اغتياله.. جيهان السادات: بطل الحرب والسلام شخص لن ينسى

AdvertisementS

صلاح محسن مهدد بالإيقاف بسبب نسر الأهلي

رسميا.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك وسموحة.. وإيقاف وتغريم ساسي وعاشور

تعرض لجلطة.. لافتة إنسانية من الخطيب وشوبير ومرجان ولاعبي الأهلي لدعم مصور النادي.. شاهد

تعرف على سر غياب نجم الأهلى عن مباراة إنبى بالدوري

أخبار الزمالك.. إيقاف فرجاني ساسي 6 مباريات وإمام عاشور مباراة.. ومفاجأة جديدة في إيقاف مرتضى منصور

جلسة تأييد.. لاعبو الزمالك يدعمون مرتضى منصور ضد قرار اللجنة الأوليمبية

اجتماع طارئ.. اتحاد الكرة يبحث قرار إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات ومنعه من حضور مباريات الزمالك

ثنائي وادي دجلة يغيبان عن مواجهة الزمالك فى الدوري المصري

مساعد موسيماني يتخلف عن الحضور للقاهرة بسبب كورونا

تراى ماتش.. موسيماني يركز على تدريبات الكرة في تدريب الأهلي استعدادا لـ إنبى

صالح جمعة والفيرارى شادى رضوان فى قائمة الأهلى أمام إنبى

بعد رحيله عن الأهلي.. فايلر يقترب من تدريب متذيل الدوري السويسري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس: أكثر من نصف مبيعات الشركة ستصبح كهربائية بحلول 2030

رسم أطول لوحة للجيش الأبيض في أعماق البحر بدهب.. شاهد

قبل المدارس.. 5 أفكار مختلفة للانش بوكس.. صور