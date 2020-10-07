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فوائد سحرية لـ شاي العرقسوس .. تعرف عليها

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
فوائد عديدة لتناول كوب شاى جذور عرق السوس يوميًا فى علاج الكثير من مشاكل الصحية، فهو يعالج مشاكل الجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة.. إليك فوائد شاي عرق السوس للرجال وفوائد شاي العرقسوس للنساء وفقا لموقع هيلث:

فوائد عرق السوس للرجال
تناول كوب من شاى جذور عرق السوس يزيد الرغبة لدى النساء والرجال ويعالج مشاكل ضعف الانتصاب عند الرجال، ورفع كفاءة الدورة الدموية. 

فوائد عرق السوس للنساء
كوب من شاى عرق السوس له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات.

علاج عسر الهضم
يساهم شاى عرق السوس فى تخفيف من أعراض عسر الهضم ، مثل ارتجاع الحمض واضطراب المعدة وحرقة المعدة.

 فوائد عرق السوس وعلاج القرحة الهضمية

القرحة الهضمية هي تقرحات مؤلمة تظهر في معدتك أو أسفل المريء أو الأمعاء الدقيقة. تحدث عادة بسبب الالتهاب الناتج عن بكتيريا الملوية البوابية قد يساعد مستخلص جذر عرق السوس  في علاج القرحة الهضمية .
 
محاربة السرطان
شاى عرق السوس يعمل كمضادة للأكسدة ومضاد للالتهابات، فقد تمت دراسة مستخلص جذر عرق السوس لتأثيراته الوقائية ضد أنواع معينة من السرطان .

تقرحات الفم المؤلمة
يساعد مستخلص جذر عرق السوس في علاج التهاب الغشاء المخاطي للفم - تقرحات الفم المؤلمة جدًا التي يعاني منها المصابون بالسرطان أحيانًا كأثر جانبي للعلاج الكيميائي والإشعاعي .

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