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توك شو

خلافات على الميراث.. تفاصيل متضاربة فى واقعة احتجاز رجل لأمه فى الغربية.. فيديو

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:55 م
سيدة تعرضت للحجز
سيدة تعرضت للحجز من ابنائها
البهي عمرو
قالت ولاء بيومي ابنة السيدة المسنة التي كانت محتجزة من قبل نجلها بالغربية، إنها أصغر اشقائها، موضحة أن لديها 6 أشقاء بنات وولد واحد وهو الذى كان يعذب والدته، ويحتجزها بمنزله. 

وأضافت ابنة السيدة المسنة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " نبض مصر " المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن والدها ذهب وعاش مع أحد أشقائها، وبعد وفاته أخذ والدته من أجل أن تعيش معه، للحصول على المعاش.

وأشارت إلى أنها كانت محتجزة مع شقيقها فى السجن، وتم اخلاء سبيلهم من قبل النيابة على ذمة القضية.

وفى نفس السياق أكدت تهاني بيومي، ابنة الحاجة جازية رسلان، أن ما تم إثارته حول احتجاز الحاجة جازية من قبل نجلها في محافظة الغربية بعد أن انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح و أن رواية احتجاز شقيقي لأمي اختلقتها شقيقتي الكبرى للحصول على معاشها.

وتابعت ابنة الحاجة جازية رسلان أن من قامت بتصوير مقطع الفيديو شقيقتها المطلقة، مؤكدة أنها على خلاف مع شقيقها بسبب البيت الذي تعيش فيه والدتها مع شقيقها و أن شقيقها وزوجته "شايلين" والدتي ودائما عندما أذهب إليها أجدها سعيدة ومسرورة وروايتها غير صحيحة".

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