خلافات على الميراث.. تفاصيل متضاربة فى واقعة احتجاز رجل لأمه فى الغربية.. فيديو

قالت ولاء بيومي ابنة السيدة المسنة التي كانت محتجزة من قبل نجلها بالغربية، إنها أصغر اشقائها، موضحة أن لديها 6 أشقاء بنات وولد واحد وهو الذى كان يعذب والدته، ويحتجزها بمنزله.





وأضافت ابنة السيدة المسنة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " نبض مصر " المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن والدها ذهب وعاش مع أحد أشقائها ، وبعد وفاته أخذ والدته من أجل أن تعيش معه، للحصول على المعاش.





وأشارت إلى أنها كانت محتجزة مع شقيقها فى السجن، وتم اخلاء سبيلهم من قبل النيابة على ذمة القضية.



