AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بازوكا: الإسماعيلي باع "المحمدي ومجدي" سرًا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:19 ص
الإسماعيلي
الإسماعيلي
محمد رشاد
أكد سيد بازوكا٬ نجم الإسماعيلي الأسبق٬ أن الفريق يعاني هذا الموسم بسبب مجلس الإدارة وقلة خبراته فى التعامل مع الأزمات.

وقال بازوكا فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "السماسرة يديرون الإسماعيلي وينقصه مجلس إدارة مميز يستطيع قيادة النادي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "باهر المحمدي تم بيعه إلى الأهلي، وعبدالرحمن مجدي إلى بيراميدز، ولكن تم التكتم على هذا الأمر داخل الإسماعيلي".

وانتهت مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي بفوز الدراويش بهدف دون رد فى المباراة التي جمعتهما على استاد السلام الدولى فى إطار منافسات الجولة 32 في بطولة الدوري الممتاز. 

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 38 فى المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة 37 فى المركز العاشر فى جدول ترتيب المسابقة المحلية.

سيطر الحذر على أداء الفريقين في الشوط الأول، ولم تسنح فرص خطيرة، وكاد الانتاج الحربي أن يتقدم في الدقيقة 41 بعرضية من فييرا كادت أن تتحول للشباك لكن الحارس أبعدها بنجاح.

وطالب الإسماعيلي بركلة جزاء في الدقيقة 56 بسبب لمسة يد داخل منطقة الجزاء، ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو ويعود لاحتساب ركلة جزاء للضيوف. 

عمر الوحش تصدى لتنفيذ ركلة الجزاء ليسددها في منتصف المرمى أرضية يتصدى لها الحارس قبل أن يتابعها اللاعب مجددًا إلى الشباك في الدقيقة 58.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاتريك عبد الله السعيد يقود بيراميدز للفوز على طنطا بالدوري المصري.. صور

مش من حقه.. حكم عراقي يعلق على أحقية الإنتاج الحربي فى ركلة جزاء أمام الأهلي

مباراة ركلات الجزاء.. الإسماعيلي يتعادل مع حرس الحدود 2 - 2 ..فيديو

الإنتاج الحربي يتقدم على طنطا بهدف في الشوط الأول

باسم مرسي يقود الإنتاج الحربي للفوز علي طنطا بثلاثة أهداف

المقاولون العرب يتعادل مع الإسماعيلي بهدف لكل منهما في الدوري الممتاز

ترشيحاتنا

ميار شريف: كان عندي حلم وهدف من وأنا عندي 10 سنين ووصلت.. شاهد

بـ الأسود الجذاب.. أيتن عامر فى إطلالة بسيطة تكشف خسارة وزنها.. شاهد

أين كانت جيهان السادات في حرب أكتوبر؟.. زوجة الرئيس الراحل تكشف

مقترح في الكويت بإعطاء كل مواطن راتب 50 ألف دولار سنويا مدى الحياة

مصر للطيران تسير غدا 35 رحلة دولية تقل على متنهم 4 آلاف راكب

بالتفاصيل.. حتحوت يكشف كواليس أزمة مرتضى منصور مع نائبه.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات جاكوار XF Mid-Cycle موديل 2021.. صور

ظهور أعراض تنفسية خطيرة على ترامب بعد نزع الكمامة.. فيديو وصور

تصل إلى 15%.. تخفيضات على صيانة جميع موديلات فولكس فاجن