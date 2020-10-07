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محافظات

محافظ كفر الشيخ يستعرض المشروعات القومية خلال احتفالية نصر أكتوبر .. صور

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:30 ص
صدى البلد
محمود زيدان
استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء الثلاثاء، المشروعات القومية التي تشهدها محافظة كفر الشيخ، ونتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمحافظة، وما أثمرت عنه الزيارة من حلول للعديد من المشكلات التي تئن منها المحافظة خلال السنوات الماضية، ومنها مشروع الإسكان الاجتماعي.

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جاء ذلك خلال كلمة ألقاها محافظ كفر الشيخ أثناء احتفالية المحافظة بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة بالمركز الثقافي، بحضور الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد عمرو حسن، المستشار العسكري للمحافظة، ورئيس فرع المخابرات العامة بكفر الشيخ، واللواء إسلام صلاح، رئيس فرع الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، والعقيد محمد علاء، نائبا عن مدير فرع جهاز الأمن الوطني، ، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري، واسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، وهيام الطباخ، معاون محافظ كفر الشيخ، وأشرف أبو جُليل، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، ووكلاء الوزراء وعدد من رؤساء المدن، وعدد كبير من أهالي المحافظة وطلاب التربية والتعليم. 

وافتتح محافظ كفر الشيخ، معرض الفن التشكيلي لـ 20 من فناني المحافظة، يضم 50 لوحة، منها لوحات وأعمال نحتية، وأعمال حرف بيئية، وأعمال خاصة بالتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة

، وتضمن الاحتفال عدد من الأغاني الوطنية لفرقة الموسيقى العربية بكفر الشيخ، وشعر وطني ألقتها الطالبة منه علاء الدين، بالصف الأول بمدرسة الزهور الرسمية للغات. 

وقال محافظ كفر الشيخ، إن احتفالنا بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، يُعيد للأذهان ما قامت به قواتنا المسلحة بأروع المعارك العسكرية بعبور قناة السويس ، واجتياح خط بارليف، وتدمير حصون العدو في الضفة الغربية، وسجل التاريخ أبهى وأروع إنجازات وانتصارات وتضحيات رجال القوات المسلحة البواسل، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء في ظل القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعّرف على طبيعة المشكلة التي يعاني منها أكثر من 12 ألف حاجز للوحدات السكنية، وعدم وجود أراضي أملاك دولة داخل مدينة كفر الشيخ، ومعظم الأراضي تابعة لجهات الولاية، وتابع ما تم إنشاؤه من 28 عمارة كمرحلة أولى، ووافق على تخصيص عدد من الأراضي لإقامة إسكان اجتماعي عليها تم استقطاعها من جهات الولاية، لحل مشكلة الإسكان نهائيًا.

وقال محافظ كفر الشيخ، جارٍ إنشاء محور شرقي ومحور غربي داخل مدينة كفر الشيخ بغرض إنشاء مناطق عمرانية جديدة، وجاري العمل بطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، مؤكدًا سيتم فتح 20 فصلًا بـ 7 مدارس زراعية للاستزراع السمكي، وفتح فصلين للتعدين، لربط التعليم بسوق العمل، مشيدًا بجامعة كفر الشيخ وتأهيل كلية الثروة السمكية والمصائد للطلاب لسوق العمل.

كما أكدّ محافظ كفرالشيخ، أنه جارٍ الانتهاء من عدد من الطرق التي تربط بين فوه ومطوبس والطريق الدولي الساحلي بعدد من المحافظات المجاورة، كما أن رئيس مجلس الوزراء وافق على توسعة جامعة كفر الشيخ لتشمل كليات جديدة.

محافظ كفر الشيخ يستعرض المشروعات القومية خلال احتفالية نصر أكتوبر .. صور
محافظ كفر الشيخ يستعرض المشروعات القومية خلال احتفالية نصر أكتوبر .. صور
محافظ كفر الشيخ يستعرض المشروعات القومية خلال احتفالية نصر أكتوبر .. صور
محافظ كفر الشيخ يستعرض المشروعات القومية خلال احتفالية نصر أكتوبر .. صور
محافظ كفر الشيخ يستعرض المشروعات القومية خلال احتفالية نصر أكتوبر .. صور
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