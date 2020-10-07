جامعة الأزهر تنفي إخلاء طالبات الطب من المدينة الجامعية

أعلن المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، أنه يتابع عن كثب ما تتناوله بعض مواقع السوشيال ميديا، بشأن إخلاء طلاب وطالبات الفرق (الخامسة- السادسة) بكليات الطب البشري.





وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالنسبة إلى طلاب وطالبات الفرقتين السابقتين، فقد تقرر استمرارهم بالسكن في المدينة الجامعية، لمن كان لهم حق السكن فقط في شهر (مارس٢٠٢٠م).

وأشار المركز الإعلامي إلى أنه سيتم فتح الإجازات طبقًا للوائح والقوانين المقررة لذلك، كما هو متبع بالسنوات السابقة، مضيفًا أن عملية الإخلاء من المدينة لهاتين الفرقتين سيكون مع نهاية آخر يوم في جدول امتحانهم.