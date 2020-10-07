AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميسي يفوز بجائزة أفضل هدف مع برشلونة خلال سبتمبر.. فيديو

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:43 ص
صدى البلد
أحمد هاني
فاز الأرجنتينى ليو ميسى نجم برشلونة الإسبانى بجائزة أفضل هدف، خلال شهر سبتمبر الماضى، مع النادى الكتالونى، وذلك خلال الهدف الذى أحرزه فى المباراة الودية التى جمعت برشلونة وجيرونا استعدادا للموسم الجديد.

والتقى ميسي لأول مرة مع صديقه لويس سواريز، لاعب برشلونة السابق المنتقل لأتليتكو مدريد، في بداية الموسم الحالي.

واتجه ميسي وسواريز إلى مطار برشلونة معًا للسفر إلى أمريكا الجنوبية للانضمام إلى منتخبات بلادهم، في فترة التوقف الدولي الجارية.

وسيواجه ميسي قائد الأرجنتين، منتخبي الإكوادور وبوليفيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2020.

وفي سياق آخر، تعرض الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة لإصابة عضلية خلال مران البلوجرانا، الثلاثاء.

وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية، أن عثمان ديمبلي غادر مران برشونة، بعد تعرضه لإصابة عضلية.

ولم يكشف نادي برشونة حتى الآن عن حجم إصابة عثمان ديمبلي أو مدة غيابه عن الفريق.

ويطلق على عثمان ديمبلي لقب " اللاعب الزجاجي، بسبب إصاباته المتكررة منذ انضمامه إلى نادي برشلونة في صيف  2017، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وشارك عثمان ديمبلي مع فريق برشلونة في 9 مباريات فقط في مختلف المسابقات، الموسم الماضي، سجل خلالهما هدفا يتيما.

ورفض عثمان ديمبلي مغادرة نادي برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، مما أفسد على ناديه صفقة ضم ممفيس ديباي من ليون الفرنسي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضحايا ميسي.. 3 نجوم يستفيدون من رحيل «ليو» عن برشلونة

أبرزهم راقص السامبا وشيطان بلجيكا.. 10 صفقات ملعونة في برشلونة وريال مدريد.. تفاصيل

الفرنسي عثمان ديمبلي يرفض الانضمام إلى ليفربول

مانشستر يونايتد يقترب من ضم ديمبلي من برشلونة

5 صفقات تشعل الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي بالدوريات الكبرى

ديمبلي يفسد صفقة انتقال ديباي إلى برشلونة

ترشيحاتنا

أين كانت جيهان السادات في حرب أكتوبر؟.. زوجة الرئيس الراحل تكشف

خلاص مش قادرة بقى.. بسمة وهبة تعلن عودتها لمصر.. شاهد

الصحة: تسجيل 121 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

بازوكا: الإسماعيلي باع "المحمدي ومجدي" سرًا

محمد رمضان يلتقط السيلفى مع معجبيه في الشارع.. صور

حفيد الفريق صادق: جدي أنقذ السادات من محاولتي اغتيال وانقلاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادثة غامضة.. العثور على طفل صغير ميتًا بجانب جثتي رجل وامرأة غرب لندن

على أنغام بيبي شارك.. تعذيب غريب للمساجين في أمريكا باستخدام أغاني الأطفال

ضياع بيانات عدد ضخم من المصابين بـ كورونا يهدد بتفشي الوباء في بريطانيا