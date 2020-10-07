حميات الأقصر تناقش عمل مسحات pcr للمعتمرين والمسافرين

عقد مستشفى حميات الأقصر اجتماعا موسعا مع عدد من القيادات القطاع السياحي، وذلك لمناقشة عمل مساحات (PCR) للمسافرين والمعتمرين والأجانب.





وعقد الاجتماع بمستشفي الجهاز الهضمي والكبد بالأقصر(الحميات سابقا) بحضور كل من إدارة مستشفي الجهاز الهضمي والكبد وغرفة شركات السياحة بالأقصر برئاسة الدكتور محمد محمد الرملي مدير عام المستشفي وبحضور والدكتور محمد عبدالله المدير المالي والإدارى

ومحمود عواجه مدير العلاقات العامة والدكتور نور الهدي السيد رئيس وحدة(PCR) واحمد رأفت رئيس قسم الاستقبال ومحمود عبد اللطيف مسؤل الاحصاء ويسرا محمد منتصر مسؤلHR.









ومحمد عبد المجيد علي مدير الغرفة لشركات السياحه بالأقصر ومحمد أحمد حسن عضو مجلس إدارة غرف السياحة ورئيس مجلس إدارة شركة الرحاب للسياحة.





وتم الاتفاق علي حضور مندوب لشركة السياحة مع كل حضور فوج سياحي لاتخاذ الإجراءات المالية والإدارية والتنسيق مع شركات السياحة من قبل الغرفة السياحية بالأعداد التي يتم عمل مسحة لهم بمدة لا تقل عن٧٢ساعة.



