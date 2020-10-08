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اقتصاد

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ كوريا الجنوبية إلى نحو 420 مليار دولار في سبتمبر

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:28 ص
صدى البلد
آية الجارحي - وكالات
أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبية أمس، الأربعاء، أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بلغ 420.55 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 1.59 مليار دولار مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد ارتفاعا للشهر السادس على التوالي منذ أبريل، بعد أن شهد انخفاضًا حادًّا بمقدار نحو 9 مليار دولار في مارس مقارنة بالشهر الذي سبقه، بسبب تذبذب سعر صرف الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي وسط تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح البنك المركزي أن سبب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد يرجع إلى زيادة إيرادات التشغيل لأصول العملات الأجنبية المملوكة، وإصدار سندات استقرار صرف العملات الأجنبية.

ووصل احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية، بما في ذلك السندات الحكومية وسندات الشركات، إلى 379.08 مليار دولار، بانخفاض قدره 3.7 مليار دولار مقارنة مع شهر أغسطس.

وارتفعت في المقابل الودائع المقومة بالعملات الأجنبية بمقدار 5.33 مليار دولار لتصل إلى 29.15 مليار دولار.

كما زادت ودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بمقدار 20 مليون دولار لتبلغ 3.18 مليار دولار، بينما تراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بمقدار 60 مليون دولار إلى 4.34 مليار دولار.

وبقيت قيمة سبائك الذهب التي يمتلكها البنك المركزي دون تغيير عند 4.79 مليار دولار مقارنة مع شهر غشت.

يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد يحتل المرتبة التاسعة عالميا، في حين احتلت الصين المرتبة الأولى بـ3.16 تريليون دولار، وتلتها اليابان بـ1.39 تريليون دولار، وسويسرا بـ1.01 تريليون دولار.
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