فرس نهر يجر طفلًا لأعماق بحيرة.. وهذا مصيره "فيديو"

لحظات صادمة عاشها مرتادو بحيرة فيكتوريا في كينيا، بعد أن قام فرس النهر بـ جر طفل حتى وفاته بينما كانت الحشود تقذفه بالحجارة في محاولة يائسة لإنقاذ الطفل.





كان الطفل يلعب بالقرب من الشاطئ بينما يغسل الناس ملابسهم في مكان قريب، فجأة أمسك به فرس النهر وسحبه إلى الماء داخل البحيرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وتظهر لقطات المشهد المروع لأطراف بحيرة فيكتوريا في كينيا، الطفل مغمورًا تحت سطح الماء لا يحرك ساكنًا.



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وكان الرجال والنساء على الضفاف يصرخون وهم يطلقون الحجارة على الحيوان، الذي رفع رأسه للخلف بينما تتساقط عليه العصي والحجارة.





يمكن سماع رجل يقول "يا يسوع" بينما يغمر فرس النهر نفسه باستمرار تحت الماء.





وفقًا لخدمة الحياة البرية في كينيا ، ازدادت الهجمات التي شنتها أفراس النهر والتماسيح بشكل حاد حول بحيرة نيفاشا ومنطقة بحيرة فيكتوريا في الأشهر الأخيرة.





فقد قُتل رجل على ضفاف بحيرة نيفاشا بينما كان يحاول صيد بعض الأسماك، وكان ثامن شخص في تلك المرحلة يقتل على يد حيوانات في البلاد منذ يناير.







