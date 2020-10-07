إصابة 12 من عمال اليومية فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

أصيب 12 من عمال اليومية بكدمات وكسور في أماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الإقليمي بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس لتلقى الإسعافات الأولية.



تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث بالطريق الإقليمى السويس أمام جنيفة اتجاه بلبيس.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمال اليومية، وأسفر الحادث عن إصابة 12 بكدمات وكسور وإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس وجاري تحرير محضربالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق.