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أخبار العالم

وزير الديوان الأميري الكويتي: أسرة آل الصباح تبارك تزكية الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:35 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح الصباح، أن أسرة آل صباح الكرام، قد باركت تزكية أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت.
ووفقا للدستور الكويتي، يجب على الأمير بعد توليه مسند الإمارة، أن يرشح شخصا من ذرية الشيخ مبارك الكبير خلال عام على الأكثر من توليه الحكم وليا للعهد، ويعرضه على أعضاء مجلس الأمة الكويتي للتصويت عليه، وفي حالة الموافقة التي تتطلب أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يتم تعيينه وليا للعهد عقب أداءه اليمين الدستورية، وفي حالة عدم حصوله على النصاب القانوني من عدد الأصوات، يقوم أمير الكويت بطرح ثلاثة أسماء على الأقل ممن تنطبق عليهم الشروط على أعضاء المجلس، ليتم اختيار أحدهم وليا للعهد.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه في حالة تم تزكية اسم ولي العهد من جانب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم، سيتم تخصيص الجلسة الأولي يوم غد الخميس ، لأداء اليمين الدستورية لولي العهد الجديد.

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